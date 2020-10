Her er RBK-børsen etter borteseieren i Sarpsborg

Tre nye, viktige poeng for et Rosenborg-lag som holder følge med Molde i kampen om sølvet i Eliteserien. Sjekk RBK-børsen her!

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Pa Konate (løftet opp til venstre) scoret sitt første mål for RBK og kan feire tre viktige poeng med lagkameratene. Foto: Christoffer Andersen