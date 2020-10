Kalte motstander for «soper». Nå har Sandnes Ulf-spilleren fått straffen sin.

Johannes Nunez Godoy får tre kampers karantene.

Johannes Nunez Godoy (t.v.) har fått straff for sin kommentar i kampen mot Åsane i midten av oktober. Her fra en kamp tidligere i år. Foto: Tommy Ellingsen

Det opplyser domsutvalget i Norges Fotballforbund, som har behandlet saken, i en pressemelding fredag kveld.

I kjølvannet av at Kristiansund-spiller Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for en «jævla soper» forrige Eliteserie-runde, gikk Sandnes Ulf-spilleren Johannes Nunez Godoy ut på Twitter og skrev:

«Eneste forklaring på at Kastrati bruker det ordet, og står for det i etterkant, må være at han ikke vet hva det betyr. Det visste heller ikke jeg da jeg slang det ut mot Åsane for en uke siden, men jeg sjekket det opp da motspiller reagerte som han gjorde».

«I etterkant angrer jeg selvfølgelig, fordi jeg har ingenting imot homofile - og jeg vil beklage til både Åsane-spilleren og alle homofile medmennesker. Det er åpenbart ikke et greit ord å bruke. Jeg legger meg flat, det skjer selvfølgelig aldri igjen», skrev Nunez Godoy.

Fredag besluttet NFFs Disiplinærutvalg å ilegge Sandnes Ulf-spilleren tre kampers karantene for sin uttalelse under 1.-divisjonskampen mot Åsane 17. oktober.

– Vi har nulltoleranse for hets og rasisme i Sandnes Ulf. Det er vi veldig tydelige på. Vi håper at spilleren forstår konsekvensen av hans uttalelser. Vi jobber iherdig med holdningsskapende arbeid i klubben og vil fortsatt ha stort fokus på det i fortsettelsen, sier daglig leder Tom Rune Espedal til Sandnes Ulfs nettsted.

Formildende

«Påtalenemnda legger til grunn at uttrykket «soper» normalt vil oppfattes som en nedsettende uttalelse om en homofil mann. Uttrykket faller således innenfor NFFs lov § 11-5 (5) bokstav f som setter forbud mot fremsettelse av ytringer «i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av […] seksuell orientering» står det i begrunnelsen.

Videre står det:

«Disiplinærutvalget legger til grunn at spilleren ikke har vært bevisst på at «soper» er et nedsettende uttrykk knyttet til en persons seksuelle orientering. Påtalenemnda legger derfor til grunn at den utviste graden av skyld er lav med hensyn til uttrykkets nedsettende betydning».

Det står også at det har vært formildende at Nunez Godoy «uoppfordret har kommet med en uforbeholden beklagelse av uttalelsen, og at han sendte den aktuelle Åsane-spilleren en beklagelse. Det er spillerens åpne erkjennelse på sosiale medier som er årsaken til at forholdet ble kjent».

Kastrati ble fredag ilagt fire kamper karantene for sine kommentarer.