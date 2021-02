OM FOTBALL: De har skult på hverandre i snart 10 år. Pep Guardiola og Jürgen Klopp tok den engelske fotballen til et nytt nivå.

Han smilte lurt til studenten som rakk opp hånden.

I en time hadde Manchester City-manager Pep Guardiola snakket varmt om fotball og fag under foredraget In Conversation with Pep Guardiola ved universitet i Liverpool.

Men på ett spørsmål, om hva han leste på fritiden, måtte Guardiola lete etter ordene.

– Jeg leser ikke, begynte Guardiola.

– Jeg kan begynne å lese ... Men før jeg vet ordet av det, leser jeg om Jürgen Klopp. Det går bare ikke, svarte Guardiola etterfulgt av latter og klappsalver i teatersal 2 ved Sherrington-bygningen.

Guardiola følte seg plaget av Klopps Liverpool da han stilte opp på foredraget ved universitet i Liverpool 21. november 2018.

To år og snart tre måneder senere er det trygt å konkludere med at Guardiola og Klopp skapte to av de største lagene i engelsk fotball noensinne.

Søndag klokken 17.30 møtes Liverpool og Manchester City i ny gigantduell på Anfield. Nå er det Klopp som har all grunn til å føle seg plaget – for denne kampen må han vinne.

Mange vinnermaskiner

Det er nok av eksempler i fotballhistorien på store fotballag som har dominert sine respektive ligaer og i Europa.

Ajax hadde sin storhetstid på 1970-tallet. Liverpool dominerte stort på slutten av 1970-tallet og 1980-tallet. AC Milan har hatt sin epoke, det samme kan man si om Manchester United og Bayern München. For ikke å glemme Barcelona-laget Pep Guardiola skapte for drøyt ti år siden – et lag mange fortsatt mener er tidenes beste.

Enorme fotballag alle sammen, og det finnes mange flere.

Premier League har også hatt svært gode lag som har dominert sine perioder. Dette årtusenet kan vi nevne Arsenal, Chelsea og Manchester United som hadde sine gode perioder på minst tre sammenhengende år.

Å rangere fotballag mot hverandre er en vrien øvelse, spesielt lag fra forskjellige land i ulike perioder. Det er morsomt å sammenligne, noen fasit er det likevel ikke.

Men hvis vi skal konsentrerer oss om England og Premier League-æraen, er det ingen som holder nivået til søndagens duellanter målt i seire og poeng de tre foregående sesongene.

Om man ser på de 25 siste seriemesterne, finner man samme svar. Tabellen under viser seriemesterens poengsum siden det ble 38 serierunder i 1996:

Tallenes klare tale

Pep Guardiola og Jürgen Klopp produserte tidenes vinnermaskiner i det elleville kappløpet om tronen i Premier League.

De tre sesongene før den inneværende sanket Guardiolas Manchester City 279 poeng. Det gir et snitt på 93 poeng i de tre sesongene fra 2017 til 2020.

I samme tidsperioder sanket Klopps Liverpool 271 poeng, som gir et snitt på 90,3.

Før City- og Liverpool-dominansen ble det spilt 22 sesonger med 38 runder. Kun 6 av de 22 mesterne ville matchet snittet City og Liverpool holdt i de tre foregående årene.

Arsenal hadde en svært god treårsperiode mellom 2002 og 2004. Snitt: 85,0.

Chelsea hadde i perioden 2004–2006 et snitt på 89,7 poeng.

Manchester United vant tre strake seriegull i 2007, 2008 og 2009, med et snitt på 88,7.

I de 22 sesongene fra 1996 til og med 2017 var seriemesterens poengsnitt 85,8.

Det er ganske klar tale.

Pep Guardiola og Jürgen Klopp flyttet grenser. De satte en ny standard for nivå på fotballen i England.

Pep Guardiola og Jürgen Klopp i kjent stl på sidelinjen under Community Shield-finalen på Wembley i august 2019. Den gangen vant Manchester City på straffer. Foto: DAVID KLEIN, REUTERS

Har plaget Guardiola hele tiden

I snart åtte år har Guardiola kjent pusten fra Klopp i nakken.

De møttes første gang i Bundesliga i 2013. Guardiola som ny trener i Bayern München, Klopp i siste del av Borussia Dortmund-tiden.

20 ganger har de to trenergigantene møttes, og Klopp er den som vunnet mest mot Guardiola av alle managere. Klopp har ni seire, Guardiola åtte, tre har endt uavgjort.

Guardiola utkonkurrerte Klopp i kampen om seriemesterskapet som trener i Bayern München i 2014 og 2015, og han gjorde det samme for Manchester City i 2018 og 2019.

Men så overtok Klopp med sitt intense presspill.

Det er ikke rart at Guardiola droppet å lese om Klopp i 2018, for tyskeren er den som har gitt ham mest trøbbel. Spesielt våren 2018, da Klopp sendte Guardiola ut av Champions League, var plagsom.

Klopp spilte på kontringer og å utnytte feil fra motstanderen, de var livsfarlige på det, noe City fikk svi for i de to kvartfinalekampene i Champions League. De spilte for risikofylt mot et Liverpool-lag som hadde fått kampen inn på sine premisser.

Liverpool vant 3–0 og 2–1, avanserte til semifinalen og ødela Guardiolas nattesøvn.

Fakta Pep Guardiola Født: 18. januar 1971 Stilling: Manager Manchester City Tidligere klubber: Barcelona og Bayern München Klubber som spiller: Barcelona, Brescia, Roma, Al-Ahli Meritter: Seks seriegull og seier Serievinnercupen som spiller for Barcelona, OL-gull Spania 1992. Tre seriegull og to Champions League-seire som Barcelona-trener, tre seriegull som Bayern München-trener, to seriegull i Manchester City. Les mer ↓

Fakta Jürgen Klopp Født: 16. juni 1967 Stilling: Manager Liverpool Tidligere klubber: Mainz og Bayern München Klubber som spiller: 1. FC Pforzheim, Eintracht Frankfurt II, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt, Mainz 05. Meritter: To seriegull Borussia Dortmund, Champions League-triumf og seriegull Liverpool. Les mer ↓

Brøt med egne prinsipper

Tapene sved så mye at spanjolen måtte ta grep neste gang de møttes. Klopp er nemlig en av få som har fått Guardiola til å bryte med egne prinsipper, blant annet i 0-0-kampen mellom dem i oktober 2018, en drøy måned før det nevnte foredraget i Liverpool.

Kampen ble hypet som en gigantbatalje mellom to offensive trenere. Når to av de beste angrepslagene i verden møtes, ser du for deg mange sjanser og mange mål. Men den endte målløst nesten uten sjanser. De tok for mye hensyn til hverandre.

Guardiola ønsker å diktere alle kamper han leder laget i, men han hadde så stor respekt for Klopps intense presspill at City begynte å dra i håndbrekket. Det var «safety first». Guardiolas lag begynte å slå lange baller.

Det var svært uvanlig respons fra treneren med mantraet «så lenge vi har ballen, kan ikke det andre laget score». Lagene nøytraliserte hverandre i det som ble en tam toppkamp.

Det forteller en hel del om respekten de har for hverandre.

Pep Guardiola og Jürgen Klopp på et trenerseminar i regi av Uefa i Nyon i Sveist i september 2014. Til venstre: Daværende Sevilla-trener Unai Emery. Foto: Laurent Gillieron / TT NYHETSBYRÅN

Økt temperatur de siste årene

En kan godt kalle Guardiola og Klopp for to av de største rivalene i fotballen. Men det er aldri blitt det munnhuggeriet som vi har sett mellom blant andre Sir Alex Ferguson og Arsène Wenger.

Et lite stikk her, et lite stikk der, men ikke spesielt stygt.

Temperaturen har likevel økt litt de senere år, i takt med at Klopp er blitt mer og mer plagsom for Guardiola på tabellen.

– De kan bruke penger hele tiden. Når de trenger noe, så skaffer de seg det, uttalte Klopp før Community Shield-oppgjøret i august 2019.

– Det plager meg at han sier det, svarte Guardiola.

Noen måneder senere antydet Guardiola at Liverpool-spiss Sadio Mané filmet.

– Jeg kan ikke tro at han har sagt noe sånn, sukket Klopp.

Og da Liverpool-sjefen i fjor sommer ble spurt om sin fremtid på Merseyside, svarte tyskeren:

– Hvorfor får ikke Guardiola sånne spørsmål? Han har kortere kontrakt enn meg.

Klopp i utfordrerposisjon

De har skult på hverandre i snart 10 år. Det holder dem skjerpet og trigger frem sulten etter å vinne enda mer.

Nå møtes de igjen, og denne gangen er det Klopp som er i utfordrerposisjon – som han har vært ofte tidligere.

Klopp og et skadeplaget Liverpool-lag med lav selvtillit må vinne mot Guardiola.

For med seier på Anfield, er City i «pole position» i jakten på seriegullet.

Og kanskje Pep Guardiola blir fristet til å åpne avisen igjen.