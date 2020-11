Molde får Solskjær-hjelp før Arsenal-møte: – Kommer til å prate mye

MJØNDALEN (VG) Molde tar i bruk en helt spesiell «spion» før torsdagens storoppgjør mot Arsenal i Europa League.

SKAL PRATE ARSENAL: Ole Gunnar Solskjær og Erling Moe holder tett kontakt mellom Manchester og Molde. Denne uken kan Moe få god bruk for kompisens innsikt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Molde drar til Emirates Stadium i London på jakt etter sin tredje strake seier i årets gruppespill. Og tilfeldig nok var den siste manageren som møtte London-klubben til kamp, ingen ringere enn eks-Molde-trener Ole Gunnar Solskjær, som tapte 0–1 hjemme mot Pierre-Emerick Aubameyang & Co søndag kveld.

Nordmannen klarte ikke å bruke forberedelsene til å skaffe Manchester United tre viktige poeng i Premier League, men kan likevel sørge for at det grundige forhåndsarbeidet ikke var forgjeves. Det er nemlig ventet hyppig korrespondanse mellom Solskjær og hans gamle assistent Erling Moe de neste dagene.

– Jeg får ringe Ole Gunnar og høre om han har noen lure tips å komme med, sier Molde-trener Moe til VG.

– Er det noe verdi i å få tips fra manageren til Manchester United, eller blir det to forskjellige verdener?

– Det blir nok det. Jeg tror nok vi skal komme opp med vår egen strategi, for det er nok sånn at de har en annen formasjon og tilnærming til det enn vi ønsker. Vi skal gjøre jobben selv, først og fremst.

– Jeg håper Ole Gunnar kommer med noen råd til oss før kampen, sier Stian Rode Gregersen, som hadde Solskjær som trener i Clausenengen allerede som 10-åring.

– Jeg regner med at Ole Gunnar og Erling kommer til å prate mye sammen. Det er mulig vi får noe «inside» der, sier Martin Ellingsen, som med sine to mål mot Mjøndalen viste at han har prikket inn formen før Arsenal-duellen.

Kampen blir ekstra spesiell for Ohi Omoijuanfo, som er Arsenal-supporter på sin hals og for første gang får muligheten til å spille på arenaen han drømte om som tenåring.

– Det blir helt vilt. Jeg regner med at vi skal trene der onsdag også. Det blir ubeskrivelig. Det er synd at det mest sannsynlig blir tomt på tribunen, men det å kunne møte Arsenal og få sjekket nivået, det blir fantastisk, sier mannen som har scoret i de to første Europa League-kampene denne sesongen.

Han regner med god Solskjær-hjelp før torsdagens oppgjør.

– Treneren vår er jo god venn med ham, så jeg regner med at vi får hele taktikken. Vi får spørre om taktikken til Solskjær, hvis den funker, og få litt «inside» der. Det hadde vært strålende, sier Omoijuanfo, som uttalte seg like før kampstart i søndagens oppgjør mellom Manchester United og Arsenal.

Han jublet trolig over at favorittlaget tok en knepen 1–0-seier. Men torsdag legges følelsene til side – for 26-åringen er inne i det han mener er en helt avgjørende periode av karrieren. Fortsatt gode prestasjoner i Europa kan nemlig lede til at han får oppfylt drømmen om en karriere i utlandet.

– Jeg vil si at dette er sjansen min. Jeg skal ikke si at det ikke kan skje senere, men dette er en stor, stor mulighet til å vise seg frem på en av de største arenaene. Alle som presterer nå, har store muligheter til å nå drømmene sine. Da Molde var i Europa League i 2015, solgte de vel nesten hele laget. Det er mange muligheter.

– Tenker du derfor ekstra på detaljene for tiden, hvordan du trener, hva du spiser?

– Ja, ja, ja, uten tvil. Du blir påvirket av alt det. Når du vet at folk følger med, så tar du ikke det ekstra kakestykket. Du tør ikke det i denne perioden. Du legger litt ekstra i kosthold og sånne ting, det er ikke noe å legge skjul på, sier Omoijuanfo.