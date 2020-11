Allerede i mars fikk Bjarne Berntsen en dårlig følelse. Det gikk slik han fryktet.

Med skjelvende stemme og blanke øyne gir Bjarne Berntsen (63) klar beskjed om at han skal avslutte med stil selv om han på brutalt vis har fått beskjed om at han ikke får fullføre kontrakten som hovedtrener for Viking.

SR-BANK ARENA: Det har vært noen spesielle dager, for ikke å snakke om måneder, for 63-åringen fra Figgjo. Det finnes knapt noen som er mer glad i Viking enn Bjarne Berntsen.

Men etter sesongen er det slutt. Da er mannen Viking alltid tyr til når de trenger hjelp ferdig som hovedtrener og han forlater klubben en gang for alle.