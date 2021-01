Se oppkjøringskampene direkte på Rbnett

Rbnett har sikret seg rettighetene til å vise MFKs treningskamper før Europa League-duellen mot Hoffenheim.

Alex Craninx (f.v.), Ola Brynhildsen, Andreas Linde, Eirik Hestad og Magnus Wolff Eikrem gleder seg til ny sesong. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

18. februar skal MFK spille den første av to kamper mot tyske Hoffenheim i 16-delsfinalen i Europa League.

Før den tid skal Molde lade opp med tre treningskamper. Samtlige blir vist direkte på Rbnett for abonnenter.

– Romsdals Budstikke har sammen med VG kjøpt rettighetene til de tre oppkjøringskampene før Molde skal ut i de viktige sekstensdelsfinalene mot Hoffenheim i Europa League, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

Allerede førstkommende torsdag er første mulighet til å se Molde spille. Da tar MFK imot 2.-divisjonslaget Brattvåg på Aker stadion. Avspark er klokka 17.

I tillegg skal Molde spille kamper mot Brann (torsdag 4. februar klokka 14) og Rosenborg (torsdag 11. februar klokka 16). Alle blir altså sendt i sin helhet på Rbnett.

– Vi er svært glade for at MFK ser verdien av at vi kan nå ut til et stort publikum, både lokalt og nasjonalt. Vi har også tidligere gjort rettighetskjøp sammen med VG, og har svært gode erfaringer med det. En slik løsning gjør at MFK sine kamper blir tilgjengelig for et stort fotballpublikum, sier Loe Welde.

Kampene kommenteres av Carl Henrik Indbjør. I torsdagens kamp er sportsjournalist Martin Brøste sidekommentator.

