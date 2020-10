Irriterer seg fortsatt over det som skjedde sist. Dette mener Gauseth må til for å ta poeng mot Molde.

Mjøndalen-kapteinen er imponert over MFK for tida. Derfor er han heller ikke veldig optimistisk med tanke på sjanser for poeng søndag.

Publisert Publisert Nå nettopp

Christian Gauseth har ikke spilt veldig mye fotball siden han møtte Molde sist. Men han er klar til kamp på søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg