Start-spissen snakker ut om smittesaken: – Kommunikasjonen har vært et problem

Start-spiss Adeleke Akinyemi er tilbake på treningsfeltet. Han er klar for å ta en eventuell straff etter karantenebruddet og mener kommunikasjonen har vært et problem i smittesaken.

Adeleke Akinyemi på treningsfeltet til Start tirsdag. Nå håper han å bli helt frisk fra skaden som har preget ham i snart to år. Foto: Steffen Stenersen

– Det har vært vanskelig for meg. Det har gått fra den ene til den andre situasjonen. Men nå går det bra. Alt er bra nå.

Det sier Adeleke Akinyemi til Fædrelandsvennen. Tilbake på treningsfeltet litt over to uker etter at han testet positivt for koronaviruset og satte flere lagkamerater i karantene.

Han er glad for at ingen ble smittet videre. Selv har han ikke følt seg syk i det hele tatt, men har holdt seg i isolasjon etter den positive testen. Nå forteller han sin versjon om hva som skjedde da han brøt karantereglene og ble anmeldt av politiet.

– Da jeg kom fra Nigeria trodde jeg at jeg skulle fem dager i karantene. Etter fem dager gikk jeg i gymmen. Da hadde jeg ikke kjent noe som helst til symptomer. Dessverre var jeg sammen med andre før jeg testet positivt. Men nå er alt bra.

– Du trodde du skulle fem dager i karantene?

– Ja, fem dager. Det var det jeg trodde. Norge er annerledes enn andre steder. Så forstod jeg ikke reglene. Det var en feil jeg gjorde.

– Nevnte klubben at du skulle i ti dagers karantene?

– Nei, de nevnte ikke ti dager. Bare at jeg skulle i karantene, men ikke ti dager. Jeg trodde at jeg kunne gå i gymmen etter fem dager i karantene, sier nigerianeren.

– Jeg må ta ansvar

Christopher MacConnacher, daglig leder i Start, sier han ikke ønsker å gå inn i detaljer i saken.

– Internt ser vi på denne saken som ferdig hos oss, sier MacConnacher.

Akinyemi kom til Start sommeren 2018 som et av de dyreste kjøpene noen sinne. I første seriekamp i det som skulle bli hans første hele sesong i Start-drakten, pådro han seg en skade hvis ettervirkninger fortsatt preger ham.

Adeleke Akinyemi spilte forrige sesong på lån i HamKam. Foto: Trond Lillebo /Hamar Arbeiderblad

I tillegg kom altså smittesaken på toppen av det hele. Han kom fra juleferie i Nigeria lørdag 16. januar, men testet seg ikke ved ankomst Norge slik han hadde fått beskjed om.

– Jeg ble testet i Afrika, sier Akinyemi.

– Synes du at du har fått god nok informasjon fra Start i denne saken?

– Jeg kan ikke si at den ikke har vært god nok, for jeg må ta ansvar for alt. Men jeg kommuniserte ikke bra nok med klubben og dessverre ble det noen misforståelser, sier han.

– Misforståelse

Kristiansand Kommune har anmeldt Akinyemi for karantenebruddet. Fædrelandsvennen var mandag i kontakt med politiet som bekreftet at spissen vil bli avhørt i løpet av de nærmeste dagene.

– De ringte meg for noen dager siden og sa de ville stille meg noen spørsmål. Det sa jeg at ikke var noe problem, sier Akinyemi.

– Hva tenker du om at du kan få bot?

– Jeg må betale og ta konsekvensene for hva jeg har gjort, sier han.

– Er dette kun din skyld, eller er det også klubbens?

– Det er en misforståelse. Jeg kan ikke si at det er enten min eller klubbens. Hvis jeg visste at jeg burde holdt meg hjemme så hadde det ikke blitt noe problem. Men får jeg en bot skal jeg ta den, sier Akinyemi.

Nigerianerens lagkamerater som hadde vært i nærkontakt på styrkerommet, fikk ikke vite om den positive testen før etter at de hadde møtt opp på Sør Arena den påfølgende mandagen. Start forklarte at det handlet om at Akinyemi ikke hadde oppgitt nærkontakter.

– Hvorfor fortalte du ikke at du hadde vært i styrkerommet med spillerne?

– Det var en misforståelse. Noen ganger forstår de meg ikke. Hvis jeg sier noe så kan de tro at jeg sier noe noe annet. En misforståelse. Det er kommunikasjonen som har vært et problem og ført til en misforståelse, sier han.

– Er det din opplevelse at det er vanskelig å kommunisere med nordmenn generelt?

– Ja, men jeg prøver å lære meg norsk. Det er vanskelig å lære seg norsk alene, så jeg må kanskje kommunisere og være mer med de andre for å lære meg det bedre, sier han.

– Hvordan synes du håndteringen av denne saken har vært?

– Alt har gått bra og alt er fint nå. Jeg har lært hva jeg skal gjøre og ikke gjøre, sier Akinyemi.

– Må få oversikt over hvordan han ligger an

Spørsmålet nå er hva som skjer med spissen. Framtiden hans i Start er usikker og selv kan han ikke svare på om hvorvidt han spiller i Start den kommende sesongen.

– Det vet jeg ikke. Jeg prøver bare å bli bedre. Så avhenger det også av klubben og av mine prestasjoner når vi starter med kamper. Jeg bør være hundre prosent. Det er målet mitt først og fremst. Så må vi finne ut om jeg skal spille her eller ikke, sier han.

Start-trener Joey Hardarson vil nå se an situasjonen til Akinyemi:

– Nå må vi få en oversikt over hvordan han ligger an fysisk sett. Så må vi også se på det bevegelsesmessige med tanke på problemene han har hatt. Det er første økten i dag i en liten hall. Men han er inne i troppen og skal trene vanlig fremover, sier Hardarson.

For Adeleke Akinyemi har ting blitt annerledes enn han hadde tenkt for tre år siden. Nå håper han at ting snart skal løsne.

– Det var ikke dette jeg kom hit for. Men jeg vet at en dag vil alt bli bra. Jeg ser positivt på framtiden, sier Akinyemi.