10 direktører på 20 år: Her er den avtroppende TIL-toppens råd til etterfølgeren

Kristian Høydal skal avslutte sin tid i TIL med å legge frem et budsjett som sørger for et grønt regnskap for tredje år på rad.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

SLUTT: Kristian Høydal forklarer hvorfor han er ferdig i TIL. I midten Astrid Strandbu, nestleder i styret, som overtar for Høydal i en mellomperiode. Til venstre styreleder Stig Bjørklund. Foto: Ronald Johansen