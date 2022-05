Ny podkast: Dette er Lorentzens råd til «Kniklas»

Hør Ballspark.

Brann leverte nok en seier da de vant over Kongsvinger, og Ballspark lar seg begeistre. Faktisk så mye at Håkon Lorentzen og Doddo inngikk et aldri så lite veddemål!

Publisert Publisert: 27. mai 2022 15:48