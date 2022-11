MDG ber Klaveness stille som presidentkandidat i Fifa

Miljøpartiet De Grønne ber Norge ta avstand fra Fifa-president Gianni Infantino og oppfordrer fotballpresident Lise Klaveness til å gå for sveitserens jobb.

Fotballpresident Lise Klaveness lanseres som ny president i Fifa.

NTB

Infantino er i hardt vær. Reaksjonene mot Det internasjonale forbundets opptreden rundt fotball-VM i Qatar og senest håndteringen av den ønskede regnbue-markeringen, har fått flere europeiske forbund til å tordne.

Onsdag sa fotballpresident Lise Klaveness til NRK at Norges Fotballforbund ikke lenger har tillit til Infantino. Fifa skal velge president for den neste fireårsperioden i mars neste år. Der står sveitseren foreløpig uten motkandidat.

Nå ber Miljøpartiet De Grønne om at Klaveness stiller.

– Norge må gå ut tydelig her mot Infantino og vurdere å fremme vår egen fotballpresident Lise Klaveness som ny sjef for Fifa. Hun har siden hun kom inn i NFF som president vist at det er mulig å stå opp mot korrupsjon og grådighet. Det vil også være symboltungt å fremme en kvinnelig kandidat i en mannsdominert kultur som pr. i dag har mistet all legitimitet, sier fungerende partileder Arild Hermstad til NTB.

MDGs Arild Hermstad vil ha norsk Fifa-president.

Vil ha utsatt valg

Han sier videre at Infantino har «stått i spissen for en negativ utvikling i fotballen», der «penger og korrupsjon overskygger idrettsgleden».

– Det bør være grunn nok til at medlemslandene i Fifa ser seg ut en ny leder som er i takt med samtiden og med fansen, sier Hermstad.

– Jeg er bekymret for fremtiden til sporten om man ikke får til et retningsskifte raskt. Dagens Fifa-ledelse evner ikke å skifte kurs, og derfor må flere land gjøre som Danmark og dra i nødbremsen slik at ikke Infantino blir gjenvalgt. Han fremstår som en garantist for at sportsvaskingen kan fortsette, legger han til.

Det er for sent å melde inn nye kandidater til presidentvalget i Fifa neste år.

– NFF bør nå samle støtte for å utsette ledervalget i mars og gi tydelige beskjed om at de ikke har noe som helst tillit til Infantino. Så har vi altså selv en god kandidat til å bli hans etterfølger i vår egen NFF-president Lise Klaveness, sier Hermstad.

Venstre-politiker Grunde Almeland, som leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget, sier følgende:

– Jeg er imponert over den rollen Klaveness har tatt internasjonalt, og mener hun ville vært en veldig god president i Fifa. Men dette må fotballen selv finne ut av. Det er ikke politikernes rolle å diktere hvilke kandidater som bør fremmes i idrettsdemokratiet, sier han til NTB.

Stilte seg bak i 2016

Onsdag tordnet også Det danske fotballforbundets direktør Peter Møller mot Infantino. Han varslet at danskene kan måtte vurdere å trekke seg ut av Fifa.

Møller var også klar på at Danmark ikke stiller seg bak Infantino som president i en ny periode.

– Vi stiller oss bak det danskene sier og beskriver. Fifa har gått frem på en konflikteskalerende måte, sa Lise Klaveness til NRK.

Da Infantino fikk presidentvervet i 2016 stilte Norges Fotballforbund seg bak ham. Siden har mye skjedd. Nå er tilliten altså forduftet.