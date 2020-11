Fortsetter som TUIL-trener

Skarphallen stenges

STENGES: Skarphallen. Foto: Ronald Johansen

Skarphallen Fotball AS har følgende melding til sine leietakere i Skarphallen:

"Slik utviklingen er i smittesituasjonen har utviklet seg lokalt, velger vi å stenge Skarphallen for all trening/aktivitet fra og

med i dag og i første omgang fram til og med søndag 08.11.20."

En ny vurdering skal gjøres senest mandag formiddag.

Videre melder volleyballklubben BK Tromsø at alle treninger for lagene i yngres avdeling fra og med onsdag 4. november og inntil videre avlyses. Avlysning av trening gjelder for alle lag på U9, U11, U13, U15 og U17.

Det samme gjør Tromsø Ishockeyklubb som har bestemt at all aktivitet i Ishallen blant deres medlemmer, avlyses med umiddelbar virkning på grunn av pandemien.