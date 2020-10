Premier League direkte: Berge fra start mot Manchester City

Vi må faktisk helt tilbake til 2007/08-sesongen for å finne forrige gang Sheffield United slo Manchester City. I januar 2008 vant de 2-1 i FA-cupen på hjemmebane mot de lyseblå.

Forrige gang disse to møttes på Bramall Lane endte det med 1-0-seier til City. Da scoret Sergio Agüero kampens eneste mål. Han er ikke i troppen i dag.

Det har - som ventet - gått bedre for Manchester City, men heller ikke de lyseblå har imponert hittil. De er på 13. plass med åtte poeng. De har imidlertid én kamp mindre spilt enn flere av de andre lagene i Premier League.

