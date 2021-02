Doddo: «Derfor er han den perfekte Brann-signeringen»

BTs Brann-blogger Eduardo «Doddo» Andersen er svært positiv til at klubben har hentet Filip Delaveris.

Filip Delaveris kom fra Amsterdam til Bergen onsdag ettermiddag. Nå er han Brann-spiller. Foto: Tor Høvik

Eduardo Doddo Andersen

Etter uker med en utmattende debatt om kunstgress, og en stadig mer uforståelig jakt på Sivert Heltne Nilsen, fikk vi endelig en gladnyhet i fanget, én vi alle kan enes om: En ny og spennende spiller, Filip Møller Delaveris.

Brann viser teft og de viser muskler med å hente talentet fra Oslo. Han har alle de kvalitetene vi ønsker at en ny spiller skal ha, Delaveris er rett og slett den perfekte signeringen. Han er ung, han er lovende, han har videresalgspotensial, han har karisma – og han er en underholder. Gudene skal vite at vi supportere har savnet det siste.

Filip Delaveris slo gjennom for Odd i 2019-sesongen. Foto: Fredrik Hagen

Det er vel å bra med spillere som gjør akkurat det treneren sier, og det er nødvendig med løpssterke og defensivt orienterte spillere. Men et lag må ha noe mer enn det for å lykkes, det uforutsigbare, det vi gjerne kaller for x-faktor. Og vel så viktig er det at vi supportere kan oppleve mer enn et kjempende kollektiv eller en grå masse.

Det er spillere som «Kniksen», Raymond Kvisvik, Charlie Miller og Erik Huseklepp som har lokket oss til Stadion. Disse spillerne er en del av identiteten til Brann. Jeg tror klubben glemte det i årene etter nedrykket. En periode var for eksempel spissens viktigste oppgave å være lagets førsteforsvarer, ikke å score. Det er ikke rart at Brann mistet grepet om sitt publikum.

Med Delaveris på laget kan det bli en annen, og langt mer underholdende, dans. Unge supportere kan få et idol, mens partoutkortinnehaverne kan få valuta for pengene.

Delaveris har det i seg til å bli det Brann har manglet, en profil. Han er en tekniker som har grunnferdighetene på plass. Det han trives aller best med er å utfordre, å drible. Hans idoler er brasilianerne Ronaldo og Ronaldinho. Det er til å bli rørt av, tenk at Brann omsider har fått på plass en mann som på egenhånd kan passere et ledd.

Sammen med Robert Taylor kan han gjøre Brann til en attraksjon.

Filip Delaveris har videresalgspotensial. Foto: Fredrik Hagen

Brann har, med rette, fått kritikk for innkjøpspolitikken. De har litt for ofte hentet spillere det har vært begrenset videresalgspotensial på, og unge spillere som Brann selv har hatt grepet på, som for eksempel Andreas Vindheim, Emil Hansson og Sander Christiansen, har forlatt klubben for en slikk eller ingenting.

Mens spillerregnskapet til Brann har gått i minus, har andre klubber, som Stabæk, Vålerenga, Bodø/Glimt og Sarpsborg 08, tjent enorme summer på spillersalg.

Kjøpet av Delaveris bærer bud om økonomisk bedre tider. Hvis Delaveris skulle lykkes maksimalt, kan Brann ende opp med å tjene gode penger.

Dette lover bra.