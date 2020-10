Dortmund-profil om Haaland: – Han er ingen egoist

Lørdag vil Erling Braut Haaland skyte Borussia Dortmund til seier i derbyet mot Schalke. Før kampen hylles han som uegoistisk og fremragende av en klubbprofil.

Erling Braut Haaland jager derbyseier med Dortmund lørdag. Foto: Gregorio Borgia / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Haaland har levert solide varer for klubblaget så langt denne sesongen. Senest tirsdag ble det scoring i 1-3-tapet for Lazio i mesterligaåpningen. Lørdag er det prestisjederbyet mot Schalke som gjelder.

De har den tidligere Borussia Dortmund-profilen Kevin Grosskreutz spilt mange av.

I et intervju med tyske Sky snakker han om lørdagens kamp og dagens Dortmund-mannskap. Haaland blir ikke overraskende et tema.

– Jeg synes Erling Haaland er flott både som spiller og type. Han er ingen egoist, men gleder seg på lagkameratenes vegne. Han kjemper og spiller med følelser. Det synes jeg er virkelig enestående, sier Grosskreutz.

– Han kan man beholde i Dortmund til evig tid. Du kan identifisere deg med ham, fortsetter 32-åringen som spilte i Dortmund fra 2009 til 2015.

Les også Haaland-scoring til ingen nytte: Lazio herjet med Dortmund i Champions League

Sosial distansering

Haaland og Dortmund er nummer tre på tabellen i tysk Bundesliga etter fire serieomganger. Ligatoer Bayern München har samme antall poeng, mens Alexander Sørloths Leipzig er poenget foran på toppen.

Lørdag handler det om å ta tre poeng mot erkerivalen Schalke. Da må Dortmund-laget framstå på en helt annen måte enn mot Lazio tirsdag, ifølge sportsdirektør Michael Zorc.

På torsdagens pressekonferanse brukte han en koronametafor for å sette ord på hva som gikk galt i mesterligaåpningen.

– Vi fikk se reglene om sosial distansering bli praktisert på eksemplarisk vis da vi forsvarte oss. Nå vil vi se en reaksjon fra laget, sa han.

Les også Dortmund slet med å score. Da Erling Braut Haaland kom inn, snudde det.

Rasisme-episode

Zorc vil se «kampvilje og følelser» fra Haaland og resten av laget lørdag.

– Schalke vil spille med mye følelser, disiplin og dedikasjon, sa sportsdirektøren videre.

Les også Schalke sparket treneren etter fryktelig sesongstart

Med til historien hører det at Schalke ikke har vunnet på 20 kamper i Bundesliga. Gelsenkirchen-klubben ligger nest sist på tabellen så langt.

Oppbygningen til lørdagens derby har for øvrig blitt ekstra intens som følge av at Dortmund-talentet Youssoufa Moukoko (15) skal ha blitt utsatt for rasisme av Schalke-fans under en U19-kamp sist helg.