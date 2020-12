Har vært fortvilet. Nå er han forelsket

RBK-legende Bent Skammelsrud vikarierer for siste gang, mens Petter Rasmus gjør comeback i Rasmus&Saga.

Seieren over Molde. Per Ciljan Skjelbred. Tore Reginiussen. Markus Henriksen. Pål-André Helland. Åge Hareide. Overgangsvinduet. Og treningsleir på Frøya.

Alt dette diskuteres dagen etter 3–1 og god stemning på Lerkendal.

Sceneskifte: Bent Skammelsrud har vært med som vikar de siste månedene. Nå er Petter Rasmus tilbake. NB! Dette er arkivfoto, tatt LENGE før korona-pandemien. Foto: Espen Bakken

Den tunge beskjeden

RBK-legende Bent Skammelsrud er med for vikar for foreløpig siste gang. Og endelig drar han historien om da han fikk beskjed om at RBK-karrieren var over - av nettopp Åge Hareide.

Samtidig gjør Petter Rasmus comeback. Han har pådratt seg lett overtenning, og skyter med ordmitraljøse i alle retninger denne tirsdagen i desember.

Slik lytter du

Publisert Publisert: 14. desember 2020 14:11