Beskyldt for kontraktsbrudd - nå svarer Moldes supertalent

David Fofana benekter at han har kontrakt med en klubb i Elfenbenskysten. 18-åringen gleder seg stort til å fortsette karrieren i Molde.

David Datro Fofana møtte Romsdals Budstikke på Aker stadion fredag. Han benekter på det sterkeste at han har en gyldig kontrakt med en klubbi Elfenbenskysten. Foto: TROND HUSTAD

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Den lovende angriperen ble presentert som MFK-spiller 2. februar. Han signerte en fireårskontrakt med Molde og smilte stolt på bilde sammen med trener Erling Moe.

I en VG-sak torsdag påstår klubbpresident Marco Ne i Abidjan City at spilleren er kontraktfestet til den ivorianske tredjedivisjonsklubben. Han hevder at overgangen til Molde er ugyldig og at klubbens advokat vil forfølge saken i FIFA.

Les også Fransk klubb bød 10 mill. for afrikansk stjerneskudd - Molde fikk ham «gratis»

Påstanden blir blankt avvist av MFK-direktør Ole Erik Stavrum og agent Atta Aneke. De viser til at spilleren, som fylte 18 år i desember, ikke har hatt en profesjonell kontrakt. Spillerlisensen er frigitt fra det ivorianske fotballforbundet, overgangen er godkjent av det norske fotballforbundet og Fofana er registrert for spill i Europa League hos Uefa.

Ifølge Aneke foreligger også en dom i det ivorianske forbundet som slår fast at spilleren er kontraktløs. Både Fofana og familien benekter at det eksisterer en gyldig avtale.

David Fofana sammen med lagkamerat, landsmann og tolk Mathis Bolly. Foto: TROND HUSTAD

– Jeg hadde ikke kontrakt

David Fofana møter Romsdals Budstikke på Aker stadion, sammen med lagkamerat og tolk Mathis Bolly. Han er halvt ivorianer og den eneste i MFK som kommuniserer med nykommeren på flytende fransk.

Fofana kommer inn fra solskinn og ti minusgrader, tar av seg topplua og setter opp et stort smil.

– Bon jour. Salut.

- Jeg er veldig glad for å være i Molde. Det er fint her, rolig og fint. Litt kaldt, men det går bra, sier han.

Unggutten svarer rolig, kort og bestemt på spørsmålene rundt den påståtte kontrakten i hjemlandet.

– Det er ikke sant at jeg har kontrakt med Abidjan City. Jeg hadde ikke kontrakt der.

– Klubben hevder at du skulle til den franske toppklubben Angers i januar?

– Ja, de sier det. Men jeg ønsket ikke å dra dit. Jeg har aldri vært der, sier Fofana.

David Datro Fofana i aksjon for Elfenbenskysten i WAFU Cup of Nations i 2019. Her i duell med James Akaminko fra Ghana i semifinalen, som ble spilt på Stade Lat Dior i Thiès i Senegal. Foto: Muzi Ntombela/BackpagePix / Sports Inc

Ville selge Fofana til Frankrike

Abidjan City styres av ivorianeren Marco Ne, som i løpet av karrieren spilte for Beveren, Olympiakos, Germinal Beerschot og Krasnodar. Han omtales som en mentor og et forbilde for de unge spillerne ved Abidjan Citys akademi.

Ne hevder Angers ville betale 10 millioner kroner for Fofana, 5 av disse millionene skulle angivelig utbetales ved signering og resten fram til spileren nådde 50 kamper for klubben. Kontrakten med MFK vil ifølge VG gi klubben 1,5 millioner i utdanningskompensasjon fra FIFA.

Romsdals Budstikke har mottatt en epost som angivelig kommer fra Ne. Den inneholder samme budskap som han presenterer i intervjuet med VG. David Fofana rister på hodet når han blir konfrontert med påstandene fra sin venn og tidligere samarbeidspartner.

Les også Brakk beinet på trening – så lenge blir han ute

Hadde ikke profesjonell kontrakt

– Jeg vet ikke hva jeg skal si til dette. Jeg vil bare la ham snakke, og har ikke så lyst å kommentere så mye om det som blir sagt av andre. Jeg er her nå, det er det viktigste for meg. Jeg har bare én kontrakt, og det er med Molde.

– Hvor lenge var du i Abidjan City?

– I cirka to år. Abidjan spiller på tredje nivå og der er det ingen profesjonelle kontrakter. Spillerne har bare en lisens for å få lov til å spille fotball, sier Fofana, som skrev under på en ny lisens med Abidjan før han ble utlånt til toppserieklubben AFAD Djékanou i fjor.

– Etter at den sesongen var ferdig, hadde jeg ikke avtale med noen.

– Det var også interesse fra klubber i Belgia, Abidjan ønsket også at du skulle dra dit og signere i fjor høst?

– Det var interesse, ja, men det var litt i løse i luften for meg. Det var ikke den samme som interessen som Molde viste for meg. Den var annerledes. Derfor er jeg her, sier Fofana om henvendelsen fra Waasland-Beveren.

David Fofana i MFK-debuten mot Brann forrige torsdag. Foto: Kjell Langmyren

Derfor valgte han Molde

Han har hatt norsknigerianeren Atta Aneke som agent det siste året. I mars i fjor kom han til Molde på prøvespill. Han rakk å imponere hele MFK på to treninger før koronaen slo inn. Den da 17 år gamle angriperen ble sittende i karantene på Seilet noen dager før han reiste tilbake til Elfenbenskysten.

– Den første dagen jeg kom hit, så fikk jeg et veldig godt første inntrykk. Folk tok godt imot meg. Treneren var veldig åpen og fin med meg. Jeg så at det var muligheter til å vokse her, til å utvikle meg som spiller. Derfor valgte jeg Molde.

Han fikk et kort innhopp i treningskampen mot Brann og viste umiddelbart glimt av klasse. Nå håper han å få sjansen i 16-delsfinalene mot Hoffenheim.

– Jeg gleder meg veldig mye og håper at jeg får bidra. Jeg vil inn på laget om ikke så lenge. Når sesongen starter, vil jeg være klar for å kjempe om en plass. Det spiller ingen rolle hvilken offensiv posisjon treneren vil bruke meg i. Jeg elsker å ha ballen. Det er det viktigste, sier 18-åringen.

Les også Hadde tilbud fra Frankrike og Belgia – valgte Molde

På landslaget med Premier League-stjerner

I november var han på landslagssamling med stjerner som Tottenhams Serge Aurier og Arsenals Nicolas Pépé. Fofana satt på benken da Elfenbenskysten møtte Madagaskar i kvalifiseringen til Africa Cup of Nations.

– Det skal være nye samlinger og kamper i mars og april, men vet ikke ennå om jeg skal være med, sier David Fofana.

Molde møter Hoffenheim i første 16-delsfinale i Europa League kommende tordag. Kampen spilles på Estadio de la Cerámica i spanske Villareal. Oppgjøret starter klokka 21 og vises på TV 2 Zebra.