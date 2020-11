Lang ball mot Aubameyang - men ballen går ut over dødlinjen.

Lang ball mot Aubameyang - men ballen går ut over dødlinjen.

Arsenal farlig på ferde. Bellerin legger hardt inn, men Aubameyang kommer for sent til å sette ballen i mål.

Arsenal farlig på ferde. Bellerin legger hardt inn, men Aubameyang kommer for sent til å sette ballen i mål.

Fred får frispark etter at Lacazette er for tøff.

Fred får frispark etter at Lacazette er for tøff.

Tierney skaffer corner for Arsenal. Wan-Bissaka setter inn en sklitakling.

Tierney skaffer corner for Arsenal. Wan-Bissaka setter inn en sklitakling.

Et bra Arsenal-angrep, men de klarer ikke å få til noen avslutning.

Et bra Arsenal-angrep, men de klarer ikke å få til noen avslutning.

McTominay bryter et Arsenal-angrep, men United klarer ikke å få noe ut av det.

McTominay bryter et Arsenal-angrep, men United klarer ikke å få noe ut av det.

Rashford får frispark etter at Holding er for tøff. Holding er tilbake etter skade de siste ukene.

Rashford får frispark etter at Holding er for tøff. Holding er tilbake etter skade de siste ukene.

De Gea er sint. Han vil ta et innlegg fra Saka, men Maguire går imellom og header ut.

De Gea er sint. Han vil ta et innlegg fra Saka, men Maguire går imellom og header ut.

Greenwood og Rashford ligger som to brede spisser for United.

Greenwood og Rashford ligger som to brede spisser for United.

- Thomas Partey kan fylle et hull som har vært på midtbanen til Arsenal helt siden Vieira, sier Brede Hangeland i TV 2-studio. - Dette er en kvalitetsspiller som Arteta virkelig ville ha. Mye avhenger av han om Artetas prosjekt skal lykkes.

- Thomas Partey kan fylle et hull som har vært på midtbanen til Arsenal helt siden Vieira, sier Brede Hangeland i TV 2-studio. - Dette er en kvalitetsspiller som Arteta virkelig ville ha. Mye avhenger av han om Artetas prosjekt skal lykkes.

David Luiz er ute med skade. Likevel ser det ut til at Arteta kommer til å stille med en treer bak.

David Luiz er ute med skade. Likevel ser det ut til at Arteta kommer til å stille med en treer bak.

- Det har gått veldig fort. Det er min drømmejobb, sier Solskjær om at han har sin 100. kamp som United-manager.

- Det har gått veldig fort. Det er min drømmejobb, sier Solskjær om at han har sin 100. kamp som United-manager.

- Når vi fungerer bra defensivt, er vi vanskelige å slå, for vi kommer helt sikkert til å skape sjanser, sier Solskjær i et intervju vist på TV 2 før kampen.

- Når vi fungerer bra defensivt, er vi vanskelige å slå, for vi kommer helt sikkert til å skape sjanser, sier Solskjær i et intervju vist på TV 2 før kampen.

Rashford spiller altså fra start i denne kampen - etter et fantastisk innhopp mot RB Leipzig i midtuken.

Rashford spiller altså fra start i denne kampen - etter et fantastisk innhopp mot RB Leipzig i midtuken.

Det blir en markering før kampstart at Nobby Stiles (1942-2020) gikk bort fredag.

Det blir en markering før kampstart at Nobby Stiles (1942-2020) gikk bort fredag.

På sin pressekonferanse fredag sa Solskjær dette om Pogbas form: - Han var skadet, og han var syk, så han har trengt tid for å komme tilbake.

På sin pressekonferanse fredag sa Solskjær dette om Pogbas form: - Han var skadet, og han var syk, så han har trengt tid for å komme tilbake.

Arsenal har ikke vunnet en ligakamp på Old Trafford siden september 2006.

Arsenal har ikke vunnet en ligakamp på Old Trafford siden september 2006.

Old Trafford har ikke vært noe fort for United til nå: Ett poeng på tre seriekamper. Så bare ett av syv poeng til nå har blitt tatt på hjemmebane.

Old Trafford har ikke vært noe fort for United til nå: Ett poeng på tre seriekamper. Så bare ett av syv poeng til nå har blitt tatt på hjemmebane.

Solskjær har scoret to ganger mot Arsenal: på Highbury i februar 1997 og på Old Trafford i februar 2001. Begge ganger vant United.

Solskjær har scoret to ganger mot Arsenal: på Highbury i februar 1997 og på Old Trafford i februar 2001. Begge ganger vant United.

Pogba første gang i startoppstillingen i ligaen siden 1-6-tapet for Tottenham.

Pogba første gang i startoppstillingen i ligaen siden 1-6-tapet for Tottenham.

Dette er Arsenals siste kamp før møtet med Molde torsdag. Montro om Arteta sitter og ser Mjøndalen-Molde i minuttene før kampstart på Old Trafford?

Dette er Arsenals siste kamp før møtet med Molde torsdag. Montro om Arteta sitter og ser Mjøndalen-Molde i minuttene før kampstart på Old Trafford?

DEL