Derfor kan dette ha vært et smart King-trekk

Overgangen til Everton er først og fremst godt nytt for Joshua King (29). Men også for landslagssjef Ståle Solbakken.

Joshua King forlater Bournemouth og spiller for Everton frem til sommeren. Foto: RICHARD HEATHCOTE, REUTERS

Kort om saken

Kl. 02.00 natt til tirsdag offentliggjorde Everton at de låner Joshua King fra Bournemouth frem til han er kontraktløs i sommer.

King kan være aktuell for Everton-troppen i møtet med Leeds onsdag kveld.

Før og etter fylte 30 år.

Det er gjerne tidsskillet for etablerte fotballstjerner som forsøker å finne seg selv.

Det er ofte siste mulighet for en stor og lukrativ kontrakt.

Det kan også være siste sjanse til å spille for en klubb med ambisjoner på et høyt sportslig nivå.

Dersom alderen på en fotballspiller starter med tallet 3, kan det skremme managere og direktører. Skadene kommer hyppigere, formen er ofte mer ustabil, karrieren er som regel på vei ned.

Fakta Joshua King Født: 15. januar 1992 Klubb: Everton (lånt ut fra Bournemouth) Posisjon: Spiss/kant Tidligere klubber: Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull, Blackburn, Bournemouth A-landskamper: 51 (17 mål) Les mer

Joshua King var i mange år Norges førstevalg på topp, men i senere tid er det blitt mindre og mindre spilletid. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Får spille under Ancelotti

Det er mye på spill i karrieren til Joshua King (29), som fyller 30 år om 11 måneder. Men det kan ha vært et smart trekk av eks-Bournemouth-spissen å signere en kontrakt på et halvt år med Everton.

Det er flere oppsider enn nedsider ved en slik overgang.

I stedet for et halvt år med mistrivsel i Bournemouth på nivå 2, får King gleden av å spille for et lag som kjemper i øvre halvdel av Premier League med muligheten for Europa-spill.

I Everton blir han eleven til en av verdens mest meritterte managere, Carlo Ancelotti. Italieneren er ansett for å være en mester i «man-management». Hans avslappede tilnærming har fått verdens største stjerner til å lytte. Ancelotti kan fort få det beste ut av sin nye spiller med trøye 11.

Det er ingen garantier i fotball, men det er likevel grunn til å tro at Ancelotti henter King for at han skal få spilletid. Dominic Calvert-Lewin er den udiskutable på topp, men bak ham er det mer variabelt. Ancelotti ønsker flere strenger å spille på, derfor hentet han King. Everton-manageren har en ganske pragmatisk tilnærming til angrepsspillet, han kan spille både med én og to spisser. Og han kan bruke King på kant.

Fakta Evertons 5 neste 3/2: Leeds borte (PL) 8/2: Manchester United borte (PL) 10/2: Tottenham hjemme (FA-cup) 13/2: Fulham hjemme (PL) 20/2: Liverpool borte (PL) Les mer

Sitter med gullkortene

Dersom King lykkes i Everton, sitter nordmannen med gullkort når han er kontraktløs og fri mann til sommeren. Da er det mange som vil tilby King en lukrativ kontrakt – deriblant Everton. Kanskje mislykkes han. Men King har uansett lite å tape, for alternativet har vært mistrivsel på nivå 2.

Fem og et halvt år i Bournemouth har vært lenge nok. King var lenge en åpenbaring i klubben, han scoret 16 Premier League-mål i 2017 og fremtiden så lysende ut.

Men Bournemouth begynte å trøble etter niendeplassen i Premier League i 2017 og rykket ned i fjor.

King skjønte at han måtte videre for å kunne utvikle seg, og han var nær en overgang til Manchester United i januar i fjor. Men klubbene ble ikke enige om overgangssum. Det må ha vært en nedtur for nordmannen.

Da det heller ikke lyktes med en overgang i sommervinduet, slapp Joshua King løs alle følelser i et TV 2-intervju etter en svak landskamp mot Nord-Irland i oktober.

– Skal jeg være ærlig, har det vært de to verste månedene i livet mitt, sa Bournemouth-spissen.

Passert av Haaland og Sørloth

King hadde det ikke godt med seg selv. Han følte seg nok motarbeidet av Bournemouth som ikke ville gi slipp på ham. Samtidig innså King kanskje at han ikke lenger var det udiskutable førstevalget på topp for Norge.

Han var passert av både Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth.

Men med ny klubb og ny hverdag, er det grunn til optimisme for både King og landslagssjef Ståle Solbakken.

I Everton får King matching på et nivå som kan komme landslaget til gode.

Det er syv uker til tre viktige VM-kvalifiseringskamper. Før det skal Everton spille ni kamper, forhåpentlig med King fra start i flere av dem. De to neste ukene skal hans nye klubb blant annet opp mot Manchester United, Tottenham og Liverpool.

King har fått sjansen han har ventet på. Nå er det opp til 29-åringen selv å gripe den.