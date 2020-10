I fjor høst tapte Milan halvparten av seriekampene sine. Nå er de ubeseiret på 22 kamper.

Milan bøtter inn mål, ligger øverst på Serie A-tabellen og har ikke tapt på 22 kamper. Er den italienske fotballstorhetens ørkenvandring over?

Zlatan Ibrahimovic gratuleres av lagkameratene etter å ha scoret mot Roma. Foto: Miguel Medina / AFP

Skuffelsen lå tykt utenpå Milan-spillerne da de gikk av banen i begynnelsen av mars. Hjemme på ærverdige San Siro i Milano hadde de gjennom store deler av kampen mot nedrykkstruede Genoa vært nest best. Bortelaget vant 2–1, nok en ripe i lakken for en fotballklubb som en gang var synonymt med spillere i verdensklasse og trofeer.

Syv og en halv måned senere er stemningen en helt annen. Klubben som ikke har bedre å vise til i løpet av de siste syv sesongene enn en 5.-plass, er igjen å se i toppen av Serie A.

Er Milan tilbake for godt? Og hvordan kunne det gå så galt i utgangspunktet?

Zlatan Ibrahimovic er toppscorer i Serie A med seks mål på tre kamper. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

– Et mislykket generasjonsskifte

– Man kan peke på mange grunner til Milans kollaps etter det forrige seriegullet for ni år siden, men et mislykket generasjonsskifte er nok kanskje det første og tydeligste feilsteget, sier Even Braastad til Aftenposten.

Han kommenterer italiensk fotball for strømmetjenesten Strive. Etter at Milan vant ligatittel nummer 18 i 2011, forsvant Alessandro Nesta, Gianluca Zambrotta, Thiago Silva, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi og Zlatan Ibrahimovic i løpet av et drøyt år. De åtte spillerne hadde til sammen vunnet 53 trofeer. Slikt er vanskelig å erstatte.

– Det er jo helt brutalt å se tilbake på. Den negative spiralen ble bare forsterket av bomskudd både hva gjaldt treneransettelser og spillerkjøp, forteller Braastad.

Tre av de ovennevnte spillerne – Seedorf, Inzaghi og Gattuso – er blant de åtte trenerne Milan har hatt siden januar 2014. Da fikk suksesstreneren Massimiliano Allegri, som ledet dem til seriegull i 2011, sparken.

Nå er det 55 år gamle Stefano Pioli som trener Milan. Den viktigste brikken i mannskapet hans er evigunge Zlatan Ibrahimovic.

Sist Milan vant Serie A var i 2011. Foto: Olivier Morin / AFP

Toppscorer Ibrahimovic

Svensken var én av tre Milan-spillere som scoret 14 mål på veien mot seriegull i 2011. Hans to spisskollegaer fra den gangen, nå 36 år gamle Robinho og 31 år gamle Alexandre Pato, står for tiden uten klubb. Ibrahimovic er toppscorer i Serie A med seks mål på tre kamper.

– Det er umulig å forklare Milans suksess nå uten å peke på ham, sier Braastad.

Svensken returnerte til sin tidligere arbeidsgiver like før nyttår. Da hadde Milan tapt nesten halvparten av seriekampene de hadde spilt i løpet av høsten. Resten av sesongen tapte de to ganger i Serie A.

– Før nyttår var Theo Hernández og Gianluigi Donnarumma kanskje de to eneste som fikk stempelet godkjent, men etter at Zlatan kom inn i romjulen i fjor, har det spredt seg en enorm selvtillit i gruppen, forklarer Braastad.

Han omtaler forskjellen på enkelte spillere før og etter ankomsten til Ibrahimovic, som «ekstrem». Særlig tre spillere står som et bilde på forvandlingen Milan har vært gjennom.

– Davide Calabria, Franck Kessié og Hakan Çalhanoglu er tre spillere som har vært der lenge, fått mye tillit og en haug med kritikk. Nå har de tatt turen ut av skallet sitt og levert bra over tid, sier Serie A-kommentatoren.

Svensken er selv et av fotballhistoriens beste eksempler på hva det vil si å prestere tid. Helt siden han forlot Malmö sommeren 2001, har svensken ikke gjort stort annet enn å score mål og vinne trofeer. Det sies at han er den første spilleren til å ankomme treningsanlegget 40 kilometer nord for Milano før trening, og den siste til å dra hjem etter trening.

– Dette med Zlatan er nær unikt. Jeg tror han kan holde dette nivået i tre-fire år til, sa den svenske fysiologiprofessoren Björn Ekblom nylig til den svenske avisen Aftonbladet.

Tangerte klubbrekord

Mandag scoret Ibrahimovic to mot Roma. 3–3-resultatet betyr at Milan har scoret minst to mål i elleve kamper på rad. Dermed har de tangert klubbrekorden som ble satt i 1959.

50-tallet var også tiåret da Milan fikk sin første norske spiller. Per Bredesen (89) gleder seg over at Milan nå igjen topper Serie A.

– Da kommer minnene tilbake. Det er akkurat som da jeg var der. Da lå vi på toppen stort sett hele sesongen, sier 89-åringen til Aftenposten.

Bredesen ble seriemester med Milan i 1957 og spilte i alt 214 kamper i italiensk toppfotball. Han er til dags dato den eneste nordmannen som er blitt seriemester i Italia. Å spille for de røde og svarte omtaler han som «en opplevelse». Hjemme i Horten har han mange album med artikler om tiden i Italia.

Per Bredesens lyse hårfarge ga ham kallenavnet «den blendablonde» i Italia. Foto: NTB

Kan Milan bli seriemestere?

Nylig har en annen nordmann skapt overskrifter i så vel italienske som norske aviser. I begynnelsen av oktober ble Jens Petter Hauge klar for Milan. For en uke siden scoret han sitt første mål for klubben i 3–1-seieren over Celtic i Europa League.

Har den tidligere Bodø/Glimt-spilleren kommet til en klubb som er på vei tilbake til sin gamle posisjon som en italiensk og europeisk stormakt?

– Mange piler peker i retning av det, om ikke helt på samme måte som for 15 år siden. Champions League-plass bør være innenfor rekkevidde, selv om konkurransen om topp fire later til å være tøffere enn på en stund, sier Braastad.

I så fall vil 2021/22-sesongen bli Milans første i Champions League siden 2013/14-sesongen. Braastad er også spent på hva klubben vil foreta seg i de to neste overgangsvinduene for å forberede seg på et liv uten Ibrahimovic, som han mener de er «ekstremt avhengige av».

Jens Petter Hauge scoret sitt første Milan-mål mot Celtic for en uke siden. Foto: Rusell Cheyne / Reuters

Året er 2020. Det virker som at så godt som alt kan skje. Er det utenkelig at Milan kan bli seriemestere allerede denne sesongen?

– Nei, det er det ikke. De har ikke den samme bredden i stallen som Inter, Juventus og Atalanta pr. nå, men denne sesongen er fryktelig uforutsigbar på grunn av koronaviruset. Det har vi sett konsekvensen av allerede, hvor kamptropper og startellevere er blitt påvirket av spillere som har vært smittet og dermed isolert og utilgjengelig, sier Braastad.

PS! Milan spiller hjemme mot Sparta Praha torsdag kveld. Europa League-oppgjøret sendes på TV 2 Sport Premium 1 fra kl. 18:55. Jens Petter Hauge blir derimot ikke å se. Han har testet positivt på korona.

