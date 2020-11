Mathisen hyller Starts stjerneskudd: - Vil komme bud på ham

Jesper Mathisen mener navnebror Jesper Daland er et framtidig emne for det norske landslaget, etter storspillet for Start denne sesongen.

Jesper Daland har storspilt for Start som midtstopper denne sesongen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix