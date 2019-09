Brann i enebolig i Solund

– Vi har fått beskjed om at boligen skal være fullstendig overtent, sier vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen.

Like før klokken 14.30 mandag ettermiddag opplyste brannvesenet at brannmannskaper var på vei til en brann i en bygning i Internatvegen på Hardbakke i Solund.

Ifølge vaktkommandør Christer Skei er det en enebolig som står i full fyr.

– Jeg har snakket med brannsjefen i Solund, og de driver nå og sikrer husene som er i området rundt. De tar også en løpende vurdering om de skal evakuere folk, sier Skei.

EVAKUERT: Syv hus, inkludert dette, ble evakuert i forbindelse med brannen. SOLUND BRANNVERN

– Er det folk inne i huset?

– Vi har ikke fått informasjon om det, sier Skei.

Syv hus er evakuerte

Vest politidistrikt opplyser på Twitter like etter klokken 15 at huset er overtent, og at brannvesenet arbeider på stedet. Ifølge politiet skal samtlige beboere være evakuerte.

Ved 15.30-tiden melder Vest politidistrikt at syv hus er evakuert, det er inkludert det brennende huset. Brannvesenet arbeider fremdeles med slukking.

OVERTENT: Bolighuset er fullstendig overtent. 2211-tipser

– Det var seks personer som bodde i de to leilighetene i huset. En familie på fire i en leilighet og to personer i underetasjen. Jeg har fått opplyst at alle var ute da det begynte å brenne, sier brannsjef Terje Drengenes i Solund.

Da BT snakket med ham mandag ettermiddag arbeidet de fremdeles med å slukke brannen.

– Det er to hus som ligger åtte til ti meter fra det brennende huset, men hvis ikke vinden øker vesentlig, tror jeg vi har kontroll på disse husene. Nå er det ikke åpne flammer, forteller Drengenes.

Da brannmannskapene kom frem til den brennende boligen var flammene så intense at det ikke var mulig for dem å gå inn i huset.

– Det brant ut gjennom vinduene, sier brannsjefen.

Ifølge Drengens skal en mann ha fått i seg noe røyk under brannen og han har fått tilsyn av lege.

Tom Erling Bahus som eier Solund leilegheitshotell som ligger i nærheten, sier til BT at brannen foreløpig ikke truer leilighetshotellet.

– Det er et hus som ligger enda nærmere, men det ser ut som om dette skal gå bra. Dette er en tragedie, men ifølge de opplysninger jeg har fått skal alle ha kommet seg ut av huset, forteller Bahus.