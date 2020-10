Ohi reddet Molde i Europa League

Molde spilte en svak førsteomgang, men kom seg på beina og slo irske Dundalk 2-1 i gruppespillet i Europa League. Ohi Omoijuanfo avgjorde med et straffemål.

Molde-jubel ved Ohi Omoijuanfo (t.v.) og Etzaz Hussain i europaligaen. Foto: Bryan Keane / INPHO / NTB

NTB

Sean Murray headet Dundalk i ledelsen etter 35 minutters spill. Det var småpent spill av hjemmelaget i forkant av scoringen, men også svakt forsvar fra Moldes side. Murray fikk gå opp helt alene og styre ballen inn til 1-0.

Etzaz Hussain utlignet etter vel timen. Skuddet hans gikk via en Dundalk-forsvarer og inn. Molde var klart best i 2. omgang og løftet spillet sitt betraktelig fra de svært skuffende første 45 minuttene.

Omoijuanfo var trygg på et straffespark innbytter Erling Knudtzon sikret. Han løp inn i 16-meteren og var altfor rask for Dundalks Sean Gannon. Han hektet Knudtzon klokkerent.

Omoijuanfo valgte å sende straffen nede langs bakken, og skuddet var mer enn nok til å gjøre 1-1 til 1-2.

Moldes Eirik Hestad i duell med Dundalks Darragh Leahy i europaligaen torsdag. Foto: Bryan Keane / INPHO / NTB

Løft

Moldes form var et stort utropstegn i negativ forstand en stund. I Eliteserien er det blitt hele sju tap på de tolv siste kampene. Men etter triumfen i Dublin, står Molde med tre strake seirer i det siste.

Dundalk ligger på 139. plass på Uefas klubbranking. Der er Molde nummer 95.

Dundalk hadde veldig lite å stille opp med utover i andre omgang. Molde styrte kontrollert inn til tre poeng.

Søndag kommer Strømsgodset til Molde for eliteseriekamp.

Viktig

Arsenal og Rapid Wien er de to andre lagene i puljen. De to beste lagene fra gruppen, går videre til cupspillet. Torsdagens seier ga Molde den starten de måtte ha for å ha en realistisk mulighet til å avansere.

Dette er Moldes neste kamper i turneringen: 29. oktober Rapid Wien (hjemme) og 5. november Arsenal (borte).