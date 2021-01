Ny svenske klar for Rosenborg

Adam Andersson blir RBK-spiller.

Adam Andersson kommer fra Häcken til Rosenborg. Foto: Per Danielsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det bekrefter Rosenborg på sin egen twitter-konto.

Dermed blir det som Adresseavisen skrev 7. desember: Anderssons neste arbeidsplass heter Lerkendal Stadion.

– En av Nordens største klubber. Selvsagt kan det være interessant, sa den svenske Häcken-backen til Adresseavisen da.

– Det er utrolig deilig å være på plass, sier han til rbk.no nå.

Andersson har skrevet under en fireårskontrakt med Rosenborg. Det betyr at han er bundet til klubben ut 2024.

24-åringen har 4 a-landskamper for Sverige.

– Adam har en god høyrefot, bra fart og god spilleforståelse. I tillegg er han er spiller med gode holdninger. Vi er veldig glade for at han er her, sier Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin.

Andersson har spilt både venstre- og høyreback i Häcken de siste sesongene, og vil dermed konkurrere med både Erlend Dahl Reitan og nyervervelsen Jonathan Augustinsson om spilletiden den kommende sesongen.

