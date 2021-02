Start-spiller beklager etter karantenebrudd: – Jeg misforstod

Adeleke Akinyemi var Start-spilleren som brøt karanteneplikten. Nå beklager han via Starts egne kanaler.

Adeleke Akinyemi, her fra en tidligere anledning. Foto: Tor Erik Schrøder

«Jeg beklager at jeg brøt karantenereglene for å trene i en periode der jeg skulle sitte i karantene. Jeg misforstod gjeldende regler og mottatt informasjon, noe jeg må ta ansvar for. Jeg handlet i god tro og tenkte dessverre ikke over hvilke konsekvenser dette kunne få for meg selv og andre, noe jeg veldig lei meg for.»

Det sier Adeleke Akinyemi i en uttalelse på Starts nettsider.

Fædrelandsvennen avslørte i forrige uke en Start-spiller hadde brutt karanteneplikten etter å ha kommet fra utlandet. Akinyemi har ikke besvart våre henvendelser, men står nå fram gjennom Starts egne sider.

«Jeg beklager overfor klubben og mine lagkamerater, som havnet i en vanskelig situasjon på grunn av dette. Jeg beklager også overfor alle andre ettersom vi som fotballspillere har et viktig ansvar som forbilder, både på og utenfor banen.

Jeg er glad for at alle som havnet i karantene på grunn av mine handlinger har testet negativt og er tilbake igjen. Nå ønsker jeg å legge dette bak meg og fokusere på fotball igjen.»

I uttalelsen fra Start heter det at Akinyemi ikke ønsker å uttale seg ytterligere om saken. Kristiansand kommune har anmeldt Akinyemi og saken er nå hos politiet. Fædrelandsvennen var i kontakt med Agder politidistrikt tirsdag. Da var det ingen utvikling i saken.

Alle nærkontaktene til Akinyemi testet negativt og er nå ferdig med karantenen. I uttalelsen skriver Start at spissen er tilbake på trening i neste uke.

