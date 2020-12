Fem snakkiser etter årets siste kamp: «Fremtiden ser lys ut etter TILs første pokal på 18 år»

Vi har sett på temaene som diskuteres etter årets siste kamp for Gutan.

TOPPSCORERE: Kent-Are Antonsen og Eric Kitolano jubler for 0–3, som gjorde at duoen endte på like mange scoringer i sesongen som gikk. Foto: Erik Johansen

STRØMMEN – TIL 1–4

TIL vant enkelt i årets siste kamp borte mot Strømmen. Toppscorertittelen endte delt etter at både Kent-Are Antonsen og Eric Kitolano scoret hvert sitt mål. De to endte på 11 scoringer hver, mens et selvmål gjorde at Gutan endte sesongen med 1.-plass og 63 poeng totalt. Strømmen fikk et trøstemål mot slutten, før Tobias Hafstad banket inn sin første scoring i TIL-drakten i 89. spilleminutt. Målgivende pasning kom fra 16 år gamle Jesper Robertsen.

Vi har sett på noen av temaene som diskuteres etter at 2020 nå er et tilbakelagt kapittel.

1. Glimt av TILs fremtid

Kampen isolert sett var uten betydning, men TILs 2–0-scoring i starten av 2. omgang, viste litt hva TILs fremtid kan by på. August Mikkelsen har vært litt plaget med skader, men 20-åringen har i glimt vist hva kan tilføre dette TIL-laget med sin fart og kjappe teknikk. Klarte seg utrolig bra på høyrekanten i dette oppgjøret og gjorde alt riktig i forkant av scoringen, da han utfordret, dro seg forbi en forsvarer og slo knallhardt inn mot mål, der en Strømmen-stopper var uheldig å sette ballen i eget nett. TIL har ikke vært best på bruken av unge spillere i år, men dersom August Mikkelsen fortsetter i samme sporte, vil 20-åringen bli meget spennende for TIL neste sesong. Jesper Bergset Robertsen (16) og Tobias Hafstad (18) fikk også 28 minutter i siste kamp. Det var Robertsens tredje kamp og Hafstads 12. kamp for sesongen. Robin Robinsønn Norheim (15) kom inn til sin tredje kamp for sesongen med 19 minutter igjen på klokka.

Tobias Hafstad banket inn sin første scoring i TIL-drakten via tverrligger og inn like før full tid! Målgivende, hvem andre enn 16 år gamle Jesper Bergset Robertsen, som fikk sin første assist i TIL-drakten.

2. Mål fra midtbanen

Etter 21 minutter mot Strømmen scoret Kent-Are Antonsen sitt 11. mål for sesongen, etter en flott chip fra Lars Sætra. Dermed ble Antonsen TILs toppscorer i år, fra sin midtbaneposisjon. Tosifret antall scoringer er utrolig sterkt. Scoret også fem mål da TIL rykket ned og 16 scoringer på de to siste sesongene lar seg høre. At TIL har lang kontrakt med en kontinuitetsbærer som Antonsen, som også scorer mål, blir viktig foran returen til Eliteserien. Eric Kitolano ville også være med på leken og en elegant chip til 0–3, førte også «Kito» opp i 11 scoringer.

3. 12 «clean sheets»

TIL var bunnsolid i starten av sesongen med 8–0–0, som la fundamentet for opprykkssesongen. Etter hvert slapp TIL inn flere mål, og det kunne bli 13. gang denne sesongen at TIL holdt nullen, men på stillingen 0–3, slurvet Gutan i forsvarsspillet og Strømmen fikk stange inn 1–3. 12 «clean sheets» er likevel en fin statistikk å ta med seg inn i Eliteserien.

4. Første pokal på 18 år

Før kampen fikk TIL utdelt pokalen som synlig bevis på at de ble seriemestere i 1.-divisjon. Gutan har alltid rykket opp på første forsøk, men ble nummer to i divisjonen i 2014 med 59 poeng, ti poeng bak Sandefjord. Sist Gutan fikk en pokal var i 2002, da de vant 1.-divisjon med 67 poeng og endte tre poeng foran Aalesund. I år gikk Gutan opp med 63 poeng til slutt. Kuriøst nok kom Tobias Hafstad (18) til verden det året (2002) og faren Thomas Hafstad spilte på det laget. Hafstad senior var også en av cupheltene fra 1996, som er TILs siste virkelige trofé. Tobias Hafstad kom inn i kampens 62. minutt i Strømmen-kampen.

5. Målmaskinen Espejord

Runar Espejord kom på lån i høst og viste med en gang hvor god han er med fire mål på sine to første kamper, før han ble skadet. Like før helgen ble det klart at Heerenveen ønsker at Espejord går på lån i et halvt år til, noe også TIL bekrefter overfor iTromsø. Lånet bekreftes trolig i løpet av noen dager, etter at TIL har fått finansieringen på plass. Det betyr at TIL i hvert fall har en goalgetter på plass foran returen til Eliteserien, noe som er uhyre viktig. Dersom Gutan klarer å holde han frisk og får en god sesongoppkjøring, vil det nok bli mange mål på Espejord i Eliteserien. Måtte gå målløs av banen på Strømmen stadion like etter timen var spilt, men var uhyre nære scoring tidlig i kampen og viste eliteserietakter i spillet.