– Det blir spenning helt til siste spark på ballen

Fotballekspertene har troen på at Start tar kvalikplassen men at ingenting kommer til å være avgjort før sluttsignalet lyder.

Tirsdag spilles siste serierunde i Eliteserien. Start og Mjøndalen kjemper om å unngå. Her fra kampen da Mjøndalen slo Start 1–0 hjemme på Consto Arena tidligere i desember. Foto: Terje Bendiksby / NTB

KRISTIANSAND/NEDRE EIKER: Tre poeng skiller Start på kvalikplass og Mjøndalen under streken før siste serierunde tirsdag. I tillegg har Start tre mål bedre målforskjell – og flere mål scoret. Sørlendingene gjester et bronsejagende Vålerenga på Intility Arena, mens Mjøndalen tar imot allerede nedrykksklare Aalesund.

Ettersom tidligere Start-spiller Lars-Jørgen Salvesen scoret tre mål lørdag og sikret fornyet eliteserie-kontrakt for Strømsgodset, er kvalik det beste Start kan håpe på.

Med ett poeng i Oslo, vil Start uansett spille kvalikfinale 28. desember.

Men dette er de neglebitende scenariene foran tirsdagens avsluttende kamper i årets eliteserie:

Vålerenga vinner med ett mål – Mjøndalen må ikke vinne med tre mål eller mer

Vålerenga vinner med to mål – Mjøndalen må ikke vinne med to mål eller mer

Vålerengen vinner med tre mål – Mjøndalen må ikke vinne med ett mål eller mer

Vålerengen vinner med fire mål – Mjøndalen må ikke vinne

Vi har snakket med flere eksperter, og de to nedrykkslagenes supporterledere, og spurt hva de tenker om nedrykksstriden – og det er Start eller Mjøndalen som tar følge med Aalesund ned i 1. divisjon.

Jesper Mathisen, fotballekspert i TV2. Foto: Jacob J. Buchard

Jesper Mathisen, fotballekspert i TV2:

– Jeg tror Start ender på kvalik, men det kommer til å bli ulidelig spennende. Jeg tror Mjøndalen slår Aalesund med to-tre mål. Så er det bare å krysse fingrene for at Start fortsetter med sitt solide spill. De har vært gode i mange kamper, selv om resultatene ikke har gått veien. Jeg tror at hvis Start taper med to eller flere, så rykker de ned. Aalesund så helt ferdige ut mot Godset. Hvordan skal de klare å opprettholde trykket uten noe å spille for?

Ole Martin Årst, fotballekspert. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ole Martin Årst, fotballekspert:

– Det er jo egentlig veldig enkelt for Starts del. Mjøndalen slår Aalesund med flere mål, som betyr at Start må ta poeng for å berge kvalik. Start har kun tatt seks poeng borte og Vålerenga har ikke tapt hjemme. Jeg tror dessverre at det blir for tøft for Start. Jeg håper virkelig at det går, men...

Tor Ole Skullerud, fotballekspert i Eurosport: Foto: Ole Martin Wold / NTB

Tor Ole Skullerud, fotballekspert i Eurosport:

– Jeg tror Mjøndalen rykker ned og at Start tar kvalik. Det er det jeg har tippet fra vi startet. Jeg tror Start får det tøft i Oslo, men Mjøndalen må slå Aalesund med flere mål – og det tror jeg ikke de gjør. Det blir uansett en thrilleravslutning.

Eline Torneus, fotballekspert i Eurosport. Foto: TVNorge

Eline Torneus, fotballekspert i Eurosport:

– Jeg tror Vålerenga vinner mot Start på tirsdag, men jeg tror ikke de vinner med mer enn 1-2 mål. Med unntak av kampen mot Viking, har Start vært gjerrige og solid bakover de siste kampene. Jeg tror også at Mjøndalen trekker det lengste strået mot Aalesund, men ser ikke for meg at de kommer til å bøtte inn med mål. Slik jeg ser for meg avslutningen, så avgjøres det på målforskjellen – i Starts favør. Men dette er jo bingo! Både Start og Mjøndalen har levert enkeltkamper i begge ender av skalaen, så alt kan skje. Spenning blir det i alle fall helt til siste spark på ballen.

Eurosports kommentator Bengt Eriksen (t.h.) sammen med Jonas Bergh-Johnsen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Bengt Eriksen, fotballekspert i Eurosport:

– Mjøndalen slår Aalesund. Spørsmålet er om Start tar poeng mot Vålerenga. Det er vanskelig å spå hva som skal skje, men jeg tror tabellen blir som den er nå – at Start ender på kvalikplass.

Kenneth Fredheim, fotballkommentator i Eurosport. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kenneth Fredheim, fotballkommentator i Eurosport:

– Hele tida har jeg tippet Start på kvalik, men nå er jeg tilbøyelig til å endre det. Aalesund har sett så ferdige ut at det er nesten pinlig, så jeg tror Mjøndalen vinner med flere mål. Derfor tror jeg Start trenger poeng mot Vålerenga for å overleve. Og Vålerenga kjempe om medalje, og har alt å spille for. Start må slåss for livet, og håpe på ett poeng.

Joacim Jonsson, fotballekspert i Eurosport. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Joacim Jonsson, fotballekspert i Eurosport:

– Jeg tror Mjøndalen rykker ned. Det kommer til å bli en jevn kamp mellom Vålerenga og Start. Om Vålerenga vinner med ett mål, må Mjøndalen vinne med tre, og de har ikke vært i nærheten av det målsnittet. Det er helt opp til Start. Jeg tror Start ender på kvalik, og at de spiller i Eliteserien i 2021.

Knut Espen «Svea» Svegaarden, VG-journalist:

– Hvis Mjøndalen skal ha en sjanse, så må de vinne med mange mål, og det har de ikke en tendens til å gjøre. Sjansen for at Start havner på kvalik, er det enkleste tipset. Fordelen til Start er at det skjer alltid mye rart i siste serierunde. Minuset er at Vålerenga har en medalje å spille for.

Daniel Aase, Fædrelandsvennens fotballekspert. Foto: Kjartan Bjelland

Daniel Aase, Fædrelandsvennens fotballekspert:

Det er som vanlig helt vilt spennende og vanskelig å spå. Sannsynligheten er størst for at Start havner på kvalik. Jeg tror det beste Start kan håpe på er å stenge igjen mot Vålerenga og ta kvalik. Men det er en fotballkamp mellom to lag som ikke skiller helt vanvittig i kvalitet. Det er ikke slik at man skal til Bodø. Det har skjedd større under enn at Start slår Vålerenga, sier Daniel Aase.

Kai Rune Karlsen, supporterleder i Tigerberget:

– Jeg er overbevist om at Start klarer kvalikplassen. Som supporter er jeg stort sett alltid positiv, men det kommer til å bli en dramatisk og nervepirrende sesongavslutning. Om ikke Start overlever, så er det fordi de ikke har vært gode nok, og heller ikke fortjent det.

Raymond Bakken, supporterleder i 3050, Mjøndalens supportergruppe:

– Jeg er en som er optimist så lenge det finnes et håp, så jeg tror vi tar kvalikplassen. Heldigvis for oss har Vålerenga en bronsemedalje å spille for, og Aalesund kommer hit uten noe å spiller for. Men det kommer til å være spenning helt til siste slutt. Jeg tror vi slår Aalesund og Vålerenga tar Start, og at det kommer til å bli avgjort på målforskjellen. Mjøndalen og Start er to lag som det alltid er spennende å følge, for det er alltid spenning til siste serierunde.