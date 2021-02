City ydmyket Liverpool – tok sin første ligaseier på Anfield på 18 år

Ilkay Gündogan scoret to og Alisson Becker tabbet seg ut like mange ganger da Manchester City smadret Liverpool. Avstanden mellom dem er nå på ti poeng.

Phil Foden (i midten) jubler etter å ha scoret Manchester Citys fjerde mål. Foto: Jon Super / Reuters

Liverpool – Manchester City 1–4

3. mai 2003. Det var sist Manchester City hadde slått Liverpool på Anfield i ligasammenheng før søndagens toppkamp. For 18 år siden ble Nicolas Anelka matchvinner for de lyseblå på overtid. Søndag var det formspilleren Ilkay Gündogan som senket de regjerende seriemesterne, med god hjelp fra Liverpool-keeper Alisson Becker.

– Det er en stor seier for oss etter så mange år. Denne gruppen med spillere fortjente å gjøre slutt på denne rekken, sier City-manager Pep Guardiola i et intervju vist på TV 2 Sport Premium.

Utklassingen kan ha vært siste spiker i kisten for Liverpools håp om å forsvare Premier League-tittelen. Avstanden opp til City er nå på ti poeng. De lyseblå har dessuten spilt én kamp mindre enn Liverpool.

– Nå har vi en alle tiders mulighet til å vinne ligaen, men jobben er ikke gjort. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Vi må bare fortsette med å plukke poeng. Forhåpentlig kan vi klare det, sier Phil Foden.

Straffebom og revansje

Lagene tok og følte på hverandre i første halvdel av den første omgangen. Så fikk Sadio Mané en gedigen mulighet til å score.

Trent Alexander-Arnold kom seg fri ute til høyre og slo inn foran mål. Der hadde Mané løpt seg fri, men dessverre for hjemmelaget gikk headingen hans over mål. Noen minutter senere klemte Roberto Firmino til på volley, men Ederson fikk slått ballen over.

Så fikk Ilkay Gündogan muligheten til å sende bortelaget i ledelsen fra straffesparkmerket etter at Fabinho felte Raheem Sterling. Tyskeren sendte imidlertid straffesparket langt over mål.

Fire minutter etter hvilen fikk den 30 år gamle midtbanespilleren sin revansje, da han pirket en retur fra Alisson i mål fra kloss hold.

Ilkay Gündogan jubler etter å ha sendt City i ledelsen. Foto: Laurence Griffiths / AFP

Liverpool slo tilbake, så tabbet Alisson seg ut

Etter en drøy var det Liverpool som fikk straffespark da Rúben Dias rev Mohamed Salah over ende. Premier Leagues toppscorer viste alle hvordan et straffespark skal tas og utlignet til 1–1.

Gleden ble kortvarig.

Ti minutter senere klønet Alisson det til. Liverpools sisteskanse sendte ballen ut til Phil Foden. City-unggutten stormet inn i feltet før han serverte Gündogan, som satte ballen i mål via tverrliggeren.

– Det var starten på et Alisson-mareritt, sier Norges tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

Kvarteret før slutt tabbet den brasilianske målvakten i hjemmelagets bur seg ut på nytt. Denne gangen var det Bernardo Silva som mottok ballen fra Alisson. Portugiseren serverte en sylfrekk lobb over hodet på 28-åringen til Sterling, som enkelt stanget inn 3–1.

– Han spiller dessverre en stor rolle i de to målene, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp om hjemmelagets keeper etter kampen.

– Det var to gode lag som møttes i kveld, som skapte problemer for hverandre. Da vi scoret tror jeg mange trodde det ville være et vendepunkt i kampen. Det ble det ikke fordi vi gjorde to feil og fordi Foden scoret et sensasjonelt mål, fortsetter Liverpool-manageren.

Foden punkterte

Åtte minutter før slutt satte Foden spikeren i kisten. 20-åringen skar inn fra sin posisjon ute til høyre og hamret ballen opp i nettaket.

Dermed gikk Liverpool på sitt tredje strake Premier League-tap på hjemmebane, mens City nå har vunnet ti på rad i ligaen.