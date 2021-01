Han sier nei til kunstgressmøte: – Vi mener oss kompetente til å ta avgjørelsen

Brann-formann Eivind Lunde sier at avgjørelsen om klubben skal ha kunstgress eller ikke er en sak for styret, ikke et årsmøte.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Bankfinansieringen av kunstgressprosjektet som koster 15 millioner kroner er så godt som i boks. Nå gjenstår det at Eivind Lunde og resten av Brann-styret bestemmer seg. Tuva Åserud