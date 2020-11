Irfan Peljto blir hoveddommer mot Arsenal på Aker stadion i kveld. En av de andre medlemmene av det bosniske dommerteamet har testet positivt for korona og to dommere blir derfor byttet ut. Her er Peljto iaskjon i Europa League-kampen mellom Gent og Saint-Etienne i fjor. Foto: Jasper Jacobs / Belga via ZUMA Press