39 år gamle Zlatans ungdomsrevolusjon:

OM FOTBALL: Han følte seg ikke relevant i USA og dro «hjem» til Italia. Nå løfter Zlatan Ibrahimovic (39) en gammel gigant til himmels.

Zlatan Ibrahimovic feirer ett av to mål mot Roma i oktober. Foto: DANIELE MASCOLO, REUTERS

Kort om saken

Det sies at alder kun er et tall. Det gjelder så til de grader Zlatan Ibrahimovic, som fyller 40 neste høst.

«Alle» trodde at svensken var på oppløpssiden av karrieren da han slo opp med LA Galaxy for ett år siden. Men Zlatan var ikke ferdig som toppspiller. Han følte seg bare ubetydelig, lite relevant og bortgjemt i USA.

«Ibra» ble for stor for USA. Han ville tilbake til Europa, der han igjen kunne skinne på den øverste scenen. Og det har 39-åringen gjort for et purungt Milan-lag. Før søndagens storoppgjør mot Napoli er Zlatan toppscorer og Milan leder Serie A-tabellen.