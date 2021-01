RBKs vinterplan: Skal forsterke i tre posisjoner

Rosenborg prioriterer ikke å kjøpe midtstopper. Klubben har flere konkrete angripere på blokka. Og det er interesse rundt en rekke av spillerne i a-stallen.

Snakker om spillerstallen: RBK-trener Åge Hareide. Foto: Christine Schefte

1. januar åpnet det internasjonale overgangsvinduet. Mens klubbene i eliteserien kan hente spillere fra 15. januar.

Og der de fleste ligaene stenger 31. januar, holder det norske vinduet åpent til 7. april.

Nå forteller RBK-ledelsen hvordan de tenker i dette overgangsvinduet.

Både om klubbens egen spillerjakt. Og litt lenger ned i artikkelen: Om interessen rundt spillerne i RBK-stallen.

Duoen ved roret: Hareide og sportslig leder Mikael Dorsin. Foto: Richard Sagen

- Preges av korona

– Jobben er lik, enten det er tidlig i januar eller midt på sommeren.

Det sir RBKs sportssjef Mikael Dorsin.

Mandag skrev Adresseavisen om trafikken i a-stallen de siste 13 månedene. Den viser at 33 spillere har kommet til eller reist fra klubben i perioden Dorsin har vært sportslig leder.

Allerede før jul var trener Åge Hareide tydelig på at det vil bli trafikk i troppen også i vinter. Og ting har da også skjedd siden Sandefjord-kampen 22. desember.

Annerledes i dag

Tore Reginiussen, Vegar Eggen Hedenstad og Pa Konate er alle borte. Djorde Denic kommer heller ikke tilbake, mens venstreback Jonathan Augustinsson er på plass når oppkjøringen starter 18. januar.

Per i dag vil også Erik Botheim, Filip Brattbakk, Gustav Valsvik og Thorbjørn Heggem være der. De har alle vært utlånt denne høsten.

I tillegg til Besim Serbecic.

Tilbake i svart og hvitt: Besim Serbecic Foto: Mariann Dybdahl / -

– Må finne godt par

Og 22-årige Serbecic, som i halvannet år har vært utlånt til Sarajevo, blir fort en nøkkelmann i RBKs jobbing med overganger denne vinteren.

For i samtalen med Adresseavisen går Dorsin langt i å bekrefte at Tore Reginiussens erstatter ikke er ute i spillermarkedet.

Men allerede befinner seg på Lerkendal.

– Besim er seriemester og har vært ønsket på a-landslaget til Bosnia. Even Hovland har mange landskamper for Norge. Holmar Örn Eyjolfsson har mange landskamper for Island. I tillegg har vi noen unge spillere på vei opp. Så gjelder det å finne et bra midtstopperpar, sier Dorsin.

– Hva kan du si om backen Adam Andersson?

– Jeg kan ikke si så mye om det, svarer Dorsin.

Heller ikke trener Hareide vil si for mye om Andersson.

Men alt tyder på at den nå kontraktsløse 24 åringen blir RBKs tredje sideback. Andersson spilte i Häcken forrige sesong.

– Vi skal ha en back til. Alt utover det får du ta med Micke (Dorsin), sier Hareide, når Adresseavisen snakker med ham onsdag.

Kontraktsløs. Adam Andersson er brennhett tips som RBKs nye sideback. Her som Häcken-spiller i fjor. Foto: NTB Scanpix

– Kan omskolere

Nå er vi uansett i kjernen av hvordan RBK tenker i dette vinduet.

Keeperplassen er solid besatt fra før.

Og midtstopper prioriteres heller ikke, i hvert fall ikke om trioen i dag blir værende: I tillegg til Hovland/Eyjolfsson/Serbecic har RBK unggutten Mikkel Konradsen Ceïde (19), samt Valsvik tilbake fra lån.

Kommer Adam Andersson, har RBK tre backer, som er «minimum» med tanke på bredde i stallen.

Samtidig forteller Dorsin én ting når vi spør ham om forsvarere:

– Vi har noen unge spillere. Og vi tror også at vi har noen jokere i andre posisjoner vi også kan dra opp av hatten.

Der ønsker ikke Dorsin å være veldig konkret. Men i tillegg til Ceïde har tenåringene Waren Kamanzi (19) og Pawel Chupralla (17) trent med a-laget en tid.

RBK har også forsøkt å omskolere spillere tidligere. For eksempel ble Marius Lundemo testet som midtstopper for et par år tilbake. Edvard Tagseth har blitt forsøkt som back, mens Jonas Svensson i sin tid slo til da han ble omskolert fra midtbanen og til back.

Dekning på midtbanen

Hva gjelder midtbanen føler både Hareide og Dorsin seg bra forspent.

Kristoffer Zachariassen, Markus Henriksen og Per Ciljan Skjelbred ble alle hentet i fjor, mens nevnte Tagseth banker på døra.

Anders Konradsen er tilbake fra skade i oppkjøringen, og Gjermund Åsen er fremdeles på plass, selv om han i desember fikk beskjed om at han ikke sto fremst i køen.

Kant og spiss

– Det vi først og fremst ser etter, er offensiv kraft, medgir Dorsin.

Og tenker på angrepsspillere.

Hareide fortalte Adresseavisen før jul at RBK er på spissjakt, mens Dorsin ikke vil være like konkret på om det er midtspiss og kantspiller RBK trenger før seriestart.

Men slik Adresseavisen forstår jaktes det både kant og midtspiss.

– Vi har flere unge spiller i angrep som vi vet kommer til å bli bedre, sier Dorsin.

Og tenker etter alt å dømme på Rasmus Wiedesheim-Paul, Emil Konradsen Ceïde og Carlo Holse.

– Samtidig føler vi at det kanskje har blitt få målpoeng. Så får vi se om det kommer inn noen. Men vi må finne de rette, og har ikke så dårlig tid, legger han til - vel vitende om at vinduet er åpent til april.

Og at det fort åpner seg muligheter når det internasjonale vinduet stenger om tre uker.

– Har dere konkrete navn på blokka?

– Det er klart at det er noen vi følger mer med på enn andre, svarer Dorsin.

RBK vurderer bud: På Ole Sæter, Ranheim-spissen. Foto: Kim_Nygaard

Har penger

I tillegg til backen Andersson har Adresseavisen skrevet om RBKs interesse for Ranheims Ole Sæter.

Den 24-årige midtspissen er et ubeskrevet blad på eliteserienivå, men scoret 11 mål på 20 kamper i 1. divisjon i fjor.

Så er spørsmålet, foran sesongen RBK skal forsøke å ta igjen Bodø/Glimt og Molde. Hvordan er de økonomiske musklene i korona-tid, ettersom RBK styrer mot rekordstort underskudd?

Trener Hareide svarer slik:

– Vi har gått gjennom den økonomiske situasjonen. Vi følte at de på utgående kontrakt måtte gå. Så vil vi gjerne forsterke den offensive delen. Det har vi også muskler til.

Disse kan forsvinne

Med et vindu som står på vidt gap til 7. april, er det også et stort spørsmål hvem som fremdeles er i klubben når RBK serieåpner 2. påskedag.

Dorsin sier det blant annet jobbes med spillerne som var utlånt i fjor høst:

* Erik Botheim (20) var i Stabæk, og blir etter alle solemerker ikke å finne på Lerkendal i vår. Han har ett år igjen av kontrakten, og særlig Tromsø er på «flørteren».

– Det er mange som forhører seg om Botheim. Så får vi se hva som skjer, forteller Dorsin.

* Filip Brattbakk (20). Torsdag skrev Adresseavisen om interessen fra Ranheim. Brattbakk skal i nye samtaler med RBK, men et nytt utlån er høyaktuelt.

* Gustav Valsvik (27). Har kontrakt ut 2022, men har etter alt å dømme ingen framtid på Lerkendal. Det skal være interesse for han fra skandinaviske klubber.

* Når det gjelder Torbjørn Heggem (21) og Mikael Tørseth Johnsen (20) er nok sjansen stor for at de også lånes ut på nytt. Heggem har vært i Ranheim, mens Tørset Johnsen for tiden er i Feyenoord u21.

Helland kobles til Bergen: Ikke unaturlig, all den tid Kåre Ingebrigtsen er trener for Brann. Foto: NTB Scanpix

Helland, Hovland og Adegbenro

Det er også en rekke spørsmålstegn ellers i RBK-stallen.

Sportslig leder Dorsin gjentar underveis i samtalen at han forholder seg til spillernes kontrakter, og vil ikke kommentere for mye.

Men onsdag skrev Adresseavisen at Pål-André Hellands tid i RBK fort nærmer seg slutten.

Og i fjor høst var det konkret, tyrkisk interesse for både Samuel Adegbenro og Even Hovland.

Adresseavisen vet at det er konkret interesse fra flere nasjoner for Hovland, samt at norske klubber er på. Avisa Nidaros også har omtalt at det har kommet inn bud på spilleren.

Samtidig leverte Hovland en solid høst. Og med Reginiussen ute vil RBK neppe selge stopperen uten videre.

Adegbenros situasjon er nok noe annerledes. RBK lot ham dra til Tyrkia i fjor høst, før den overgangen strandet.

På direkte spørsmål om Adegbenro, som har ett år igjen av kontrakten, sier Dorsin følgende:

– Vi er i dialog med ham, og så får vi se veien videre. Han spilte den siste kampen for oss, og er en del av laget. Det har vært litt interesse, men ikke noe konkret.

– Også Hovland er i sitt siste kontraktsår...

– Nå starter et nytt år, så får vi ta en vurdering når sesongen er i gang. Han avsluttet 2020 veldig bra, så er troppen slik at man må levere og prestere. Vi får se hva som passer for begge parter.

Interesse for Åsen

I samtalen konfronterer Adresseavisen Dorsin også med andre spillere, som Gjermund Åsen.

29-åringen har fått beskjed om at han ikke står først i køen, og rett før vinduet stengte i fjor høst var Ranheim frampå. Adresseavisen kjenner til at flere klubber, både norske og utenlandske, har følere ute på Åsen.

Dorsin åpner også litt opp:

– Det er litt interesse, der også. Samtidig er Gjermund her nå, og det er hva vi forholder oss til, sier han.

– Tidligere fotball-leder Tor-Kristian Karlsen gikk for en stund tilbake ut og mente Kristoffer Zachariassen var RBKs heteste salgsobjekt. Er det noe interesse for ham?

– Han hadde en god sesong. Mange følger med på ham, bekrefter Dorsin - uten å ville utdype.

Dorsin åpner også om at klubben merker en viss interesse også for talentet Emil Konradsen Ceïde.

I likhet med Hovland og Adegbenro er også Anders Konradsen inne i sitt siste år. Midtbanemannen har slitt med skader den siste tiden, men ventes tilbake når oppkjøringen starter.

Her er Dorsin halvkryptisk med tanke på framtida:

– Vi får ta en vurdering når sesongen er i gang, og se hva som passer for begge parter.

Om én uke åpner det norske vinduet. Så gjenstår det å se hvor store utskiftingene blir til seriestart 5. april.