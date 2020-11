Berntsen hyller matchvinneren: – Han er en du kan stole på

Vikings trener Bjarne Berntsen sier få ting smaker bedre enn å snu en kamp på bortebane og vinne. Og spesielt glad var han for at Ylldren Ibrahimaj ble den store helten med sine to scoringer.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Ylldren Ibrahimaj scoret to ganger mot Sarpsborg søndag og fikset med det Viking-seier 2–1. Foto: NTB