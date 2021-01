Avtalen gikk ut ved nyttår. Nå skal Start vurdere agent-samarbeidet

Starts omstridte avtale med Stig Lillejord gikk ut ved nyttår. Nå skal klubben vurdere om de vil fortsette samarbeidet med agenten.

Stig Lillejord sammen med Atle Roar Håland på treningsfeltet i fjor høst.

– Det er ikke noe som er avgjort. Han hadde en avtale fram til 31.12. Så skal vi samle oss og finne ut hvordan vi skal løse det.

Det sier Starts daglige leder Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Avtalen mellom Start og agenten Stig Lillejord har blitt debattert siden han ble engasjert av klubben i mai. Tanken var at bergenseren skulle hjelpe klubben på overgangsmarkedet gjennom sine kontakter og sin erfaring.

– Ønsker å se hvordan vi kan bli bedre

Ved nyttår gikk avtalen ut. På spørsmål om hva som skjer videre med samarbeidet, kan hverken MacConnacher eller sportslig leder Atle Roar Håland gi noe klart svar.

– Avtalen gikk ut 31.12. Spillerlogistikk er et veldig viktig område for oss, og er et av flere områder vi ser på hvordan vi skal bruke ressursene våre på. Det kommer til å bli annerledes i år enn i fjor, og så får vi bruke litt tid på hvordan det skal se ut, sier Håland til Fædrelandsvennen.

– Men du kan ikke si hvorvidt dere kommer til å forlenge med Lillejord eller ikke?

– Jeg kan ikke kommentere så mye rundt enkeltpersoner. Men dette er et sentralt område vi ønsker å se hvordan vi kan bli bedre på. Hvordan rollene blir vil jeg ikke si så mye om akkurat nå, sier Håland.

– De får finne ut hvor de vil gå

Planen var at Lillejord skulle være med å hjelpe Start i de to overgangsvinduene i fjor og fram til nyttår.

– Akkurat nå så er jeg ikke med videre. 2020 ble et spesielt år, og det var noe av grunnen til at jeg hadde tid til å bli med på dette. Spillermarkedet var totalt sett veldig stille, sier Stig Lillejord til Fædrelandsvennen.

Lillejord sier det vil bli mer hektiske tider framover med de spillerne han representerer.

Stig Lillejord, fotballagent.

– I utgangspunktet skulle jeg være i Start ut oktober. Så snakket jeg med Robin i september og ut fra at de ikke visste divisjonsstatus så ville de ha meg med videre. Jeg har ingen avtale med Start per nå. De får finne ut hvor de vil gå. For meg vil det uansett bli mer hektisk enn i 2020.

– Ønsker du å være med videre?

– Det kan jeg ikke gi deg et svar på nå. Jeg har forpliktelser overfor spillerne mine. Men det har vært veldig inspirerende. Så håper jeg at min kompetanse har vært med på å forsterke forståelsen for spillerlogistikk som en profesjon, sier Lillejord.

– Ser etter spillere som kan gi oss noe annet

Håland sier all støyen som har vært rundt rollen til agenten ikke har hatt noe å si i vurderingen.

– Vi er godt fornøyd med det vi har fått ut av den måten å gjøre det på i den spesielle tiden vi har vært i, sier Håland.

Start skal bruke den kommende tiden på å sette en organisering med tanke på spillerlogistikk. Klubbens sportslige leder kan ikke si noe om det vil bli endring i rollene eller om man ønsker å knytte til seg andre.

– Den organiseringen har vært under utarbeiding lenge, men når man får et nedrykk blir ressursene mindre og man må se på hvordan man kan få mest ut av de nye rammene. Vi ønsker å bygge langvarige strukturer og gjøre det best og grundigst mulig med de ressursene vi har, sier Håland.

Han sier stallen skal romme 22–23 spillere, og sier man ser etter spillere i offensive posisjoner:

– Vi ser stort sett etter spillere som kan gi oss noe annet enn det vi har akkurat nå. Det gjelder flere posisjoner, men spesielt rundt de offensive posisjonene hvor vi har hatt mange utgående kontrakter, sier Håland, og nevner at man allerede har hentet Jasper Silva Torkildsen fra Vigør og at man sånn sett er godt skodd på keeperplass.

– Vi ønsker å ha et godt og slagkraftig lag når vi kommer til april. Så har vi en god stall allerede med mange spillere på kontrakt. Vi har også spillere som ble skadet i fjor som kommer tilbake, sier Håland.