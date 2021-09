Følg Latvia – Norge direkte

Mats Møller Dæhli skal også inn for Norge.

Mats Møller Dæhli skal også inn for Norge.

Herlig mål av Moi, som banker den inn i lengste hjørne. Det er selvsagt Meling som setter ham opp, men Moi gjør størstedelen av jobben selv med et følsomt medtak og en knall avslutning i hjørnet.

Mål for Norge!

Haaland med ny avslutning etter at Moi kommer seg fint fri på kanten. Haaland avslutter kjapt på halv volley. Men den reddes greit.

Haaland med ny avslutning etter at Moi kommer seg fint fri på kanten. Haaland avslutter kjapt på halv volley. Men den reddes greit.

Ødegaards frispark svinges inn, men det er for lavt. For dårlig presisjon.

Ødegaards frispark svinges inn, men det er for lavt. For dårlig presisjon.

Ødegaard spiller bort ballen for Norge. Mye slurv i annen omgang.

Ødegaard spiller bort ballen for Norge. Mye slurv i annen omgang.

Ajer setter fart fremover, men mister ballen. Det fører til en kontring fra Latvia, men innlegget fra Ikaunieks finner ingen lagkamerat. Norge ikke like gode i denne perioden.

Ajer setter fart fremover, men mister ballen. Det fører til en kontring fra Latvia, men innlegget fra Ikaunieks finner ingen lagkamerat. Norge ikke like gode i denne perioden.

Solbakken signaliserer at han vil gjøre et bytte om fem minutter.

Solbakken signaliserer at han vil gjøre et bytte om fem minutter.

Sørloth og Berg får beskjed om å intensivere oppvarmingen. Også Dæhli er i oppvarming for Norge.

Sørloth og Berg får beskjed om å intensivere oppvarmingen. Også Dæhli er i oppvarming for Norge.

Småskummel kontringsmulighet for Latvia, men sjansen ødelegges av et upresis innlegg.

Småskummel kontringsmulighet for Latvia, men sjansen ødelegges av et upresis innlegg.

Norge åpner også denne omgangen med et solid trykk rundt den latviske boksen.

Norge åpner også denne omgangen med et solid trykk rundt den latviske boksen.

Så koker det litt mellom Thorstvedt og Ikaunieks. Latvia kommer på en overgang som blir stoppet idet Thorstvedt legger Ikaunieks i bakken. De to flyr i tottene på hverandre etter situasjonen som ender med frispark til hjemmelaget.

Så koker det litt mellom Thorstvedt og Ikaunieks. Latvia kommer på en overgang som blir stoppet idet Thorstvedt legger Ikaunieks i bakken. De to flyr i tottene på hverandre etter situasjonen som ender med frispark til hjemmelaget.

André Hansen må ut i strekk for å ta frisparket, men det er aldri snakk om full strekk. Full kontroll der den norske keeperen.

André Hansen må ut i strekk for å ta frisparket, men det er aldri snakk om full strekk. Full kontroll der den norske keeperen.

Keeperbyttet til Latvia tok tid, lang tid, så her er det nok lagt til noen minutter.

Keeperbyttet til Latvia tok tid, lang tid, så her er det nok lagt til noen minutter.

En avslutning fra Latvias nummer 10 Janis Ikaunieks. Lett for André Hansen.

En avslutning fra Latvias nummer 10 Janis Ikaunieks. Lett for André Hansen.

12′ DEL