Åsane faller fra i opprykkskampen

Skal sies at avstanden til kvalik kan kortes ned til to poeng, selv med tap! I øyeblikket tre poeng bak, etter at Sogndal slapp inn mot Raufoss. Obos-ligaen er uhyre jevn: Åtte poeng skiller i øyeblikket ned- og opprykkskvalifisering. Begge deler er altså mulig for Åsane.