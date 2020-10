NFF snur: Norske toppklubber slipper å betale bøter

Rosenborg og ti andre norske fotballklubber kan se bort fra bøter de er ilagt av Norges Fotballforbund for ulovlig bruk av pyroteknikk.

Rosenborg slipper bot. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

NFF opplyser på sine nettsider at forbundsstyret har besluttet å frita klubbene fra å betale bøtene de er ilagt. Fritaket gjelder ikke saker som omhandler kasting av gjenstander på banen og antenning av banner.

Lillestrøm, Start, Sogndal, HamKam, Rosenborg, Mjøndalen, Viking, Strømsgodset, Stabæk, Brann og Vålerenga er alle ilagt bøter som nå strykes.

I forbindelse med beslutningen tar også NFF noe selvkritikk for sin håndtering av debatten rundt bruk av pyroteknikk.

– Klubbene forsøkte å ta tak i utfordringen etter beste evne, men benådningen er ingen aksept fra NFFs side for aksjonene fra supporterne. Det er likevel en erkjennelse av at NFF også må ta sin del av ansvaret for at dialogen med supporterne ikke har vært så god som ønskelig, samt et ønske om at vi nå skal se fremover og jobbe fram et nytt regelverk som både ivaretar hensyn til sikkerhet og ønsket om mer stemning på tribunen, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Les også Forhandler om fans og pyro: Her er Rosenborg-profilenes klare beskjed

Mange norske fotballklubber har fått strøket sin pyrobøter. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB

Unntaket

Diskusjonene rundt bruk av pyroteknikk ble svært opphetet etter lokaloppgjøret mellom Vålerenga og Lillestrøm i eliteserien i oktober i fjor. Kampen på Åråsen måtte stanses to ganger på grunn av uro på tribunene.

I ukene som fulgte ble det kastet bluss inn på banen under flere eliteseriekamper, og også under EM-kvalifiseringskampen mot Færøyene 15. november ble det tent et stort antall bluss på tribuneseksjonen bak det ene målet på Ullevaal stadion.

NFF kaller tilstandene i kjølvannet av kampen på Åråsen «aksjonslignende». Nå benådes flere av klubbene som ble ilagt bøter.

Unntaket er altså saker som omfatter kasting av gjenstander. NFF skriver at dette «vanskelig kan hevdes å være en aksjon for å tvinge fram et nytt reglement for bruk av pyroteknikk».

– Kasting på banen med de følger det får for utsettelser og avbrudd, er en trussel mot vårt eget produkt. Det kan vi ikke la passere, sier generalsekretær Bjerketvedt.

Les også NFF-topp tar selvkritikk i pyrodebatten

Nytt utkast til regelverk

Allerede i kjølvannet av fjorårets bråk nedsatte NFF en prosjektgruppe som skulle jobbe med regelverket rundt bruk av pyroteknikk. Den består av representanter fra Norsk Supporterallianse, klubbene, supporterkoordinatorer, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund.

Det arbeidet er nå i ferd med å materialisere seg i et nytt utkast til felles regler.

– Utvalget har jobbet fram et utkast til pyroreglement som skal sørge for så trygg og sikker bruk av pyroteknikk som mulig innenfor de rammene som supporterne og klubbene ber om. Dialogen med myndighetene er opprettet, og fortsetter utover høsten, sier Bjerketvedt.

Det er til syvende og sist norske myndigheter som bestemmer hva som er tillatt og ikke tillatt på området.