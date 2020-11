Fem snakkiser etter årets siste hjemmekamp: «Sjekk Espejords utrolige målsnitt i TIL-drakten»

Vi gir deg fem av temaene det snakkes om etter 3–0-seieren mot Ranheim.

– BLI HER, RUNAR: Her gratuleres Runar Espejord for scoring av Eric Kitolano og Ruben Yttergård Jenssen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL – Ranheim 3–0 (2–0)

1. Svært nærme seriegull

Dagens resultat betyr at Lillestrøm nå er åtte poeng bak TIL, men med to kamper færre spilt. Romerikingene kan dermed maksimalt oppnå 61 poeng, og TIL har nå 60 før den siste kampen mot Strømmen 13. desember.

Det er godt mulig at 60 poeng vil vise seg å være nok, men seriemesterskapet er altså ikke matematisk sikret ennå.

Forskjellen på 1.- og 2.-plass er stor. Ikke bare i prestisje, men i penger. iTromsø har sjekket forskjellen og beløpet skal være på cirka 900.000 kroner.

Det betyr en lønningspose for ett år til en av de beste spillerne.

2. Må signere nesten et helt lag

TIL-trenerne ønsker å ha tre keepere og 20 utespillere i A-stallen foran 2021-sesongen. Per i dag er det kun 14 A-spillere klare på kontrakt etter årets sesong. Det betyr at så mange som kanskje ni spillere må signeres foran neste sesong – og da ser vi bort fra det faktum at TIL kan selge en eller flere spillere i vinter.

Nå trenger riktignok ikke alle disse å bli helt nye fjes. Fitim Azemi og Runar Espejord (se eget punkt) er to spillere som er veldig aktuelle å ha med videre. Det kan også skje med spillere som Jostein Gundersen, Daniel Berntsen og Magnus Andersen.

Videre ønsker TIL Gjermund Åsen tilbake igjen. Denne uken ble det klart at Rosenborg er villig til å gi slipp på ham.

Også Gudmund Kongshavn er aktuell for en retur til Alfheim for å styrke keeperteamet, mens nordlendingen Kristoffer Nessø i Raufoss også er en spiller som TIL vurderer.

Ett alternativ for TIL er dessuten å forfremme noen spillere fra egen klubb, dersom de tar steg i vinterens oppkjøring.

Vi skal heller ikke glemme at TIL ønsker å hente Sakarias Opsahl fra Vålerenga på en permanent avtale.

Her er spillerne med kontrakt etter årets sesong:

Keeper: Jacob Karlstrøm, Erlend Jacobsen

Forsvar: Simen Wangberg, Lars Sætra, Anders Jenssen, Adam Örn Arnarson, Tobias Hafstad, Lasse Nilsen

Midtbane: Eric Kitolano, Gustav Severinsen, Mikael Norø Ingebrigtsen, Tomas Stabell, Kent-Are Antonsen, August Mikkelsen, Ruben Yttergård Jenssen

Angrep: Ingen

3. Espejords utrolige målform

Runar Espejord=mål!

Etter å ha vært ute med en hamstringskade, scoret spissen igjen da han var tilbake på laget. Han har nå fem scoringer på 202 minutter – et snitt på scoring hvert 40. minutt. Utrolig.

TIL-sponsor Rune Madsen har lovet klubben hjelp, dersom Heerenveen åpner for et salg eller nytt utlån, og det ligger i kortene at klubben til å gjøre et realt forsøk.

Et kjøp med lønnskostnader vil koste TIL flere millioner kroner, og også et lån for en sesong vil totalt beløpe seg på over 1 million kroner.

Tenk om TIL kan få en hel sesong, uten skader, av Espejord neste sesong ...

4. Antonsen årets spiller?

Kent-Are Antonsen har hatt en fin sesong for TIL, og ble før kampen kåret til «Årets isbjørn» av supporterklubben Isberget. Antonsen sørget for 3–0 mot Ranheim og sørget

Det er nok spesielt en spiller til som skal ha et ord med i laget om å bli årets TIL-spiller: Eric Kitolano.

iTromsø kan avsløre at det er jevnt mellom disse to i toppen på vår spillerbørs denne sesongen.

3–0: Kent-Are Antonsen juble for TILs scoring nummer tre. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

5. Publikum tilbake i 2021?

Dette var årets siste kamp på Alfheim. En spesiell sesong, der TIL maksimalt har kunnet ha 200 og 600 tilskuere i løpet av sesongen.

Den siste tiden har det kommet flere vaksinegjennombrudd, og det er berettiget håp om at TIL kan ta imot langt flere tilskuere når 2021-sesongen sparkes i gang.

Eliteserien 2021 starter 5. april – som er andre påskedag.