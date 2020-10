Haaland hedres med egen sang før prestisjekamp: – Ustoppelig

Før lørdagens derby mellom Dortmund og Schalke blir Erling Braut Haaland (20) hedret med en humoristisk sang. Se videoen nede i artikkelen.

Erling Braut Haaland (20) og Dortmund møter Schalke til lokalderby lørdag kveld. Før storkampen hylles nordmannen med en egen humoristisk sang. Foto: Martin Meissner / AP

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er Bundesligas offisielle kanal på Youtube som har hedret Erling Braut Haaland med en egen sang før lørdagens lokalderby mot Schalke.

Den animerte musikkvideoen ble lagt ut fredag, og allerede lørdag har godt over 100.000 mennesker sett den.

Låten er av det humoristiske slaget, og tar for seg ulike forslag til hvordan Schalke kan stoppe den norske målmaskinen på.

Ustoppelig

«OK gutter, er det noen her som har en god idé til hvordan vi kan stoppe Erling Braut Haaland før Revierderbyet denne helgen?» spør karakteren, som skal forestille Schalke-trener Manuel Baum, til fem av sine spillere på et taktikkmøte.

Knytte Haalands skolisser sammen, bruke lim på skoene hans, bygge opp en mur i målet, låse ham inn i kjetting og kle seg ut som journalister er blant forslagene som blir nevnt.

Konklusjonen er at nordmannen er ustoppelig.

«Det har ikke noe å si hva dere prøver, dere vil aldri stoppe meg», synger Haaland-karakteren.

Se Youtube-videoen i vinduet under:

442oons, som lager de animerte videoene til Bundesligas YouTube-kanal, har tidligere laget flere videoer om Haaland. Blant annet etter nordmannen senket PSG i Champions League forrige sesong.

FÅTT MED DEG DENNE? Dortmund-profil skryter av Haaland-egenskap:– Virkelig enestående

Heftig derby

Lokaloppgjørene mellom Dortmund og Schalke kalles Revierderby, og er et av de aller heftigste i tysk fotball. Kun tre mil skiller Dortmund fra Schalkes hjemby Gelsenkirchen i Ruhr-området som, utgjør et av Europas største storbyområder.

Erling Braut Haaland har allerede spilt et Ruhr-derby, hvor han scoret ett mål da gultrøyene vant hele 4–0 på hjemmebane. Det var 16. mai, lagenes første kamp etter koronaavbrekket. Kampen ble spilt uten tilskuere. Det var hele 11.500 tilskuere på stadion under Dortmunds forrige hjemmekamp.

Men på grunn av økende smitte i byen, vil det kun være 300 tilskuere til stede på kampen mot Schalke lørdag kveld.

Erling Braut Haaland (i midten) og resten av Dortmund-laget var storfornøyd etter den forrige kampen mellom lagene. Gultrøyene vant 4–0 på hjemmebane i den første kampen etter koronapausen i mai. Foto: Martin Meissner / AP POOL

Schalke i krise

Forrige sesong avsluttet storklubben Schalke på en skuffende 12.-plass. Og denne sesongen har det bare forverret seg. Blåtrøyene fra Gelsenkirchen tapte hele 0–8 (!) for Bayern München i serieåpningen, før det ble 1–3-tap for Werder Bremen. Dermed ble manager David Wagner sparket etter kun to seriekamper denne sesongen.

LES MER: Schalke sparket treneren etter fryktelig sesongstart

Inn har Manuel Baum kommet i sjefsstolen, uten at det har gitt Schalke en særlig oppløftning til nå. Det endte først med 0–4-tap borte mot serieleder RB Leipzig, før et skuffende 1–1-resultat på hjemmebane mot Union Berlin.

Nå venter Erling Braut Haaland og resten av Dortmunds stjernegalleri. Den norske målmaskinen har fire mål på fire kamper i Bundesliga denne sesongen, og jærbuen håper å fortsette målshowet mot rivalen.

Manuel Baum (t.v.) avbildet under 0–4-tapet for RB Leipzig. Schalke har til gode å vinne en seriekamp denne sesongen. Foto: Michael Sohn / AP

Revansjelystent Dortmund

Lucien Favres menn har hatt en fin sesongåpning, og ligger i likhet med Bayern München kun ett poeng bak serieleder RB Leipzig.

Dortmund kommer likevel inn til lokalderbyet mot Schalke fra et surt tap for Lazio borte i Champions League denne uken.

Haaland scoret lagets eneste mål i 1–3-tapet i Roma. Dermed er det nok et revansjelystent Dortmund som tar imot Schalke lørdag kveld.

Haaland scoret ett mål i 1–3-tapet for Lazio i midtuken. Foto: Gregorio Borgia / AP

– Vi gjorde altfor mange feil. Det var ikke en god kamp av oss. Slike ting kan skje noen ganger. Kampen mot Schalke vil være en annen historie. Vi skal klar å ta en seier, sa Favre på pressekonferansen før kampen, ifølge klubbens hjemmeside.

Sportsdirektør Michael Zork la til:

– Vi ønsker å se en reaksjon mot Schalke.

Borussia Dortmund - Schalke spilles lørdag klokken 18.30. Kampen sendes på V sport 1.