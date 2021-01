Solskjær etter uavgjort i gigantduellen: - En misbrukt mulighet

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United-lag nekter å tape på bortebane. Likevel var nordmannen skuffet etter ett poeng mot Liverpool.

Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær på sidelinjen i gigantoppgjøret mellom Liverpool og Manchester United. Foto: PHIL NOBLE, REUTERS

Liverpool-Manchester United 0–0

Det er blitt snakket i ukevis om gigantduellen mellom Liverpool og Manchester United, de to mestvinnende lagene i engelsk fotballhistorie.

Solskjær og Manchester United kom til Anfield som ligaleder – og de kunne kjøre de drøye fem milene hjem til Manchester som ligaleder.

– Det var en misbrukt mulighet. Jeg er skuffet, men ett poeng her er bra om vi vinner den neste, sa Solskjær i et intervju med Sky Sports.

Nordmannen bedyret at han ikke var fornøyd med ett poeng.

– Vi startet ikke bra, men vi var likevel en trussel hele tiden. Mot slutten var vi sterkest.

United hadde gedigne sjanser til å avgjøre kampen i de intense sluttminuttene, men det endte 0–0 og tabelltopp United har fortsatt tre poeng ned til regjerende mester Liverpool.

Det betyr også at Manchester United har spilt Premier League-fotball i ett år uten å tape en eneste kamp på bortebane.

Forrige tap kom 19. januar i fjor. Motstander? Liverpool, som vant 2–0 den gangen på Anfield.

– Vi har forbedret oss og det er progresjon, konstaterte Solskjær.

– Det er ikke bare resultatet jeg er skuffet over, det handler også o prestasjonen. Jeg vet disse guttene kan spille bedre.

Tap er smerte på sitt verste

Det er noen få intense kamper som rager høyere enn det meste innen fotballens verden. Du har energiske Real Madrid mot Barcelona i Spania. Du har hatske Boca Juniors mot River Plate i Argentina. Og du har Milano-derbyet Inter mot Milan i Italia. For å nevne noen.

Det er likevel lite som slår den engelske prestisjeduellen mellom Liverpool og Manchester United. Det er en av klodens desidert største fotballkamper, der et tap er smerte på sitt verste, men også den som smaker klart best å vinne for spillere, klubb og supportere.

Og når begge lag er side om side i kampen om ligatrofeet, med en nordmann på den ene laglederbenken, kan det ikke bli mye større – selv uten tilskuere på tribunen.

Liverpool styrte alt fra start

Men på banen var Manchester Uniteds spillere lenge tilskuere.

Det var Liverpool som hadde ballen, mens kompakte og dype United ventet på rom og kontringsmuligheter.

I lange perioder styrte Liverpool alt på Anfield. De hadde som ventet mye ball, men ble for unøyaktige, timingen i motstanderens 16-meter satt ikke.

Der backene Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold traff på alt av innlegg forrige sesong, stemte ingenting nå.

Manchester United hadde ikke tapt en bortekamp i Premier League siden 19. januar i fjor, da Liverpool vant 2–0 på Anfield. Det var en voldsom maktdemonstrasjon fra Liverpool, det var da Merseyside-klubben ante et etterlengtet seriegull etter 30 års ørkenvandring.

United har kappet kraftig inn på erkerivalen i løpet av det året. Denne gangen var det de som kom til Anfield som serieledere.

Bruno Fernandes var nær scoring på frispark etter en drøy halvtimes spill. Foto: MICHAEL REGAN, REUTERS/NTB

Fernandes nær på frispark

Men i gigantduellen en snau times biltur fra Manchester var Ole Gunnar Solskjærs menn lenge statister. De fikk knapt låne ballen den første halvtimen. Men igjen, Liverpool ble for upresise, det ble mange nesten-sjanser, vertskapet avsluttet med tørt krutt.

Der Liverpools angrepsstjerner tidligere scoret på alt, har det låst seg de siste månedene. Både i hode og føtter. Samtidig var United gode til å forsvare seg.

Nærmest mål i en intens førsteomgang var Manchester United. Frisparket fra 18 meter snek seg åtte centimeter utenfor krysset.

United spilte seg mer inn i kampen mot slutten av omgangen, Marcus Rashford luktet hele tiden på offsidegrensen, stort sett var han på feil side, men en satt likevel med en følelse av at han kunne komme alene gjennom.

Nullet hverandre ut

Selv om den første omgangen var intens og spennende, tok det aldri flyr slik det ofte pleier å gjøre i oppgjørene mellom de to mestvinnende lagene i engelsk fotballhistorie.

Det var for mye som sto på spill.

Kampen trengte et mål. Liverpool trengte mål etter tre kamper uten seier. Tabelltopp United trengte mål for å øke avstanden til seks poeng.

Men lagene kjenner hverandre godt. Det vet alt om det andre lagets styrker og svakheter. Midtveis i den andre omgangen sto det fortsatt 0–0. To disiplinerte lag var i ferd med å nulle hverandre ut.

Liverpool slet med å skape noe foran motstanderens mål på eget gress, en kunne se frustrasjonen i kroppsspråket til spillerne hos den regjerende seriemesteren. Mens Manchester United ventet på den riktige kontringsmuligheten. Dessuten, ett poeng borte mot ligafavoritten ville Solskjær sagt ja takk til da sesongen startet.

For nordmannen var uavgjort til å leve med, for Klopp ville det være den fjerde strake kampen uten seier. Og det er ikke skjema til klubbens ligagull nummer 20 og utligning av Manchester United i antall seriemesterskap.

Kvarteret før slutt var Bruno Fernandes svært nær ved å gi United 1–0. Men Liverpool-keeper Alisson Becker reddet mesterlig med sin venstrefot.

Minutter senere avverget den brasilianske keeperen en stor mulighet, denne gangen fra Paul Pogba.

Men kampen endte målløst.