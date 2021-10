Følg Bodø/Glimt - Roma direkte

Mourinho er ganske lang i trynet nå, under lua og over skjerfet (en såkalt hals).

Mourinho er ganske lang i trynet nå, under lua og over skjerfet (en såkalt hals).

SÅ SCORER GLIMT! Nordlendingene kommer seg rundt på høyresiden. En Roma-spiller kommer seg mellom ballen og Sampsted, men islendingen får pirket ballen inn foran mål. Der står Botheim og setter inn 3-1 for Glimt. For en innsats!

Men de vinner kast på kast og flytter seg noen små steg av gangen, som når man får to like terninger i Monopol.

Men de vinner kast på kast og flytter seg noen små steg av gangen, som når man får to like terninger i Monopol.

Andre omgang er i gang. Roma har gjort et trippelbytte i pausen, så her må det noteres litt.

Andre omgang er i gang. Roma har gjort et trippelbytte i pausen, så her må det noteres litt.

45 + 1′ DEL