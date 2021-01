Amerikansk toppklubb valgte tidligere Viking- og Bryne-spiller

Tidligere Viking, Bryne- og EIK-spiller Sondre Norheim har blitt draftet av MLS-klubben Nashville.

Norheim spiller for collegelaget SU Athletic. Foto: MICHAEL OKONIEWSKI / SU ATHLETIC

Sondre Norheim ble i natt norsk tid draftet (valgt) av Nashville Soccer Club, som spiller i den øverste amerikanske fotballigaen, Major League Soccer.

– De (klubben) ringte i går og gratulerte ham. Vi ble enige om å snakke videre i dag, sier far Stig Norheim til Aftenbladet.

I løpet av dagen får han dermed et kontraktstilbud fra Nashville.

Sondre Norheim har bakgrunn fra flere lokale fotballklubber og spilte for EIK i sommer og har spilt collegefotball for Syracuse i New York i flere år. Han var ferdig med en bachelorgrad, men fikk tilbud om å fortsette ett år til på stipend.

Fakta Sondre Norheim Født: 12.04.1997 (23 år). Fra: Bryne. Posisjon: Midtstopper. Høyde: 193 cm. Vekt: 82 kg. Klubb: SU Athletic. Tidligere klubber: Bryne, Viking, EIK. Les mer

Norheims fysikk løftes frem som en av grunnene til at han har prestert så bra i USA. Foto: MICHAEL OKONIEWSKI / SU ATHLETIC

Tidligere har han vist seg fram for New York Red Bulls, men oppholdet ble spolert av en skade. Nå tyder mye på at han får drømmen om proffspill i USA oppfylt.

– Vi vet ikke så mye ennå. I dag får vi et konkret tilbud, og da får vi også vite når de vil at han skal reise over. Foreløpig er det uvisst om ligaen starter opp nå eller blir utsatt til mai, sier Stig Norheim.

23-åringen startet karrieren i Bryne og har nærmere 30 kamper for rødtrøyenes A-lag. Fra sommeren 2012 til sommeren 2015 var han også innom Vikings ungdomsavdeling, og noterte seg blant annet for flere kamper for klubbens rekruttlag. I 2017 og 2018 spilte han for EIK.