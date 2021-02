Kultklubben i Tyskland gjorde Tore Reginiussen giret. Da måtte han spørre Dennis (8) og Casper (4)

Da St. Pauli kom på banen, ble alle andre alternativ lagt bort.

Tore Reginiussen er klar for sitt nye fotballiv. Fredag kan han få debuten for St. Pauli. Foto: Håvard Haugseth Jensen

- Da jeg hørte det var interesse der, tenkte jeg at det er en meget fascinerende klubb, en spesiell klubb. St. Pauli er kjent for å være mer enn en klubb, sier Tore Reginiussen.

- Det er en klubb som ikke er redd for å ta standpunkt, en klubb som bryr seg om mennesker og som bryr seg om de mindre privilegerte i samfunnet, sier han.

St. Pauli har fått statusen som kultklubb i internasjonal fotball. Supporterne er kjent for å være venstreorienterte og antirasister.

- Klubben står for noe. Den står opp mot homofobi, sexisme, rasisme og fascisme. Det er det som er grunnverdiene, sa Mads Møller Dæhlie, daværende St. Pauli-spiller, til Aftenposten i 2019.

Tore Reginiussen har selv vært tydelig på hva han mener i ulike sammenhenger, og blant annet engasjert seg for Abbasi-familien.

Hamburg-klubbens kjerneverdier går hånd i hånd med hans.

- Jeg tror ikke det er stor mismatch der, det tror jeg ikke, sier han.

Ville ut

Det er gått halvannen måned siden hans RBK-tid var over. Stopperbautaen var fysen på mer fotball, men fikk ikke forlenget kontrakten med klubben han har tjent siden 2012.

Interesserte klubber stilte seg i kø for å sikre seg Reginiussens tjenester. Mange fikk tidlig nei. Noen har vært til vurdering.

Reginiussens agent Bjarne Goldbæk hadde fått en kravspek fra 34-åringen.

Øverst på listen: Utlandet.

Dernest: At det skulle være gjennomførbart for familien, og at det ikke var for lang avstand fra Norge.

Og da St. Pauli viste interesse, var det bare å legge bort alle andre.

- Etter at de kom, var det egentlig kun St. Pauli vi jobbet med. Det lå noen andre muligheter der som ble lagt til side. Vi bestemte oss for å se om det lot seg gjøre, for det var en klubb og en utfordring som matchet bra med det jeg hadde tenkt på forhånd. Det var mer snakk om praktiske ting rundt, men jeg hadde veldig lyst til å gjøre det, sier Reginiussen.

Måtte ha med familien

Etter et langt fotballiv med klubb- og landslagsreiser bort fra familien, var det uaktuelt å dra bort fra kona Lene og sønnene Dennis (8) og Casper (4).

- Det har generelt vært mye reiser, og jeg hadde ikke lyst til å være borte fra dem i en lengre periode, sier han.

RBK-trener Åge Hareide endte på at Reginiussen ikke skulle få en ny kontrakt. Dermed begynte rotteracet for å skaffe seg underskriften til den tidligere Rosenborg-kapteinen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Og avslører at sønnene var med på avgjørelsen.

- De ble spurt. Jeg ville gjerne ha «go» fra dem også. Hadde de ikke hatt noe lyst over hodet, hadde det vært en litt annen situasjon. De skjønte nok ikke alt om hva dette innebar, men de var veldig positive, og hadde lyst til å gjøre det. Det blir en litt annen hverdag for dem her, det blir mer tid hjemme og ikke vanlig skole og barnehage, men også for dem kan det være spennende å prøve noe helt annet. Oppleve en ny kultur, et nytt land og språk. Det er bare bra for dem, det kan de ha nytte av senere, sier han.

Opsjon på ny sesong

Da familien ga tommel opp, og det lot seg løse praktisk for familien med tanke på skole og jobb, bestemte de seg for å kjøre på.

Og for halvannen uke siden dro Reginiussen til Tyskland for å starte på sitt nye fotballiv. Om noen få dager kommer familien etter.

- Hamburg er en superfin by, og det er artig å gjøre noe helt annet og bryte litt opp i den vanlige hverdagen, sier han.

Reginiussen kjenner Hamburg fra før, og gleder seg til å bo i byen. Foto: Petter Rasmus / Adresseavisen

Han har skrevet under en avtale ut sesongen, med en opsjon på ett år til. Detaljene i opsjonen vil han ikke avsløre, annet enn å si at den går begge veier.

- Vi må sørge for at det går så bra som mulig sportslig, berge plassen, og helst klare å klatre litt. Så blir det tatt en ny vurdering rundt det når sommeren nærmer seg. Det er en del forhold som blir tatt med i betraktning, og så handler det selvfølgelig om familie, jobb og om det lar seg gjøre for en lengre periode, sier Reginiussen.

Kjemper mot nedrykk

St. Pauli har hatt en tung sesong i 2. Bundesliga, og ligger akkurat nå like over nedrykksstreken. Men formen er i anmarsj, og klubben har vunnet tre av de siste fire kampene.

Men den sportslige ledelsen har ønsket seg litt mer rutine og erfaring. Og da Reginiussen plutselig sto uten kontrakt, fikk de en ringrev med 31 a-landskamper for Norge. Den siste så sent som i oktober i fjor.

- Hva skal til for at dette oppholdet blir en suksess for deg?

- Målet er å spille så mye som mulig, holde meg skadefri og fit, levere på banen og sørge for at klubben løfter seg på tabellen. I tillegg blir jeg den eldste spilleren her, så det handler om å bidra med det jeg kan. Jeg har vært i gamet i noen år, og har opplevd mye på godt og vondt. Forhåpentligvis kan jeg hjelpe dem litt opp og frem, sier han.

- Når spiller du din første kamp?

- Forhåpentligvis snart. Nå er det kamp på fredag (hjemme mot bunnrival Sandhausen, journ.anm.), og jeg regner med å få noen gode treningsdager før det, slik at jeg kan melde meg på inn mot kampen. Vi får se hvem som blir valgt, men jeg føler jeg blir mer og mer klar for å gå inn og bidra. Jeg gleder meg til å kunne få sjansen i kamp igjen.