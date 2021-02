Historisk trening: 30 møtte opp på byens nye storsatsing på jentesiden

Håpet er allerede å utvide det nye tilbudet.

NY JENTESATSING: Bak fra venstre trenerne Fredrik Bakkelund, Jonas Johansen, Lars-Gunnar Johnsen og Ingeborg Liahjell. Foran fra venstre kohorten av Skarp-jenter: Signe Kristiansen, Sigrid Kleiven, Nora Strand, Tuva Holte og Sofie Bjerkaas. Så kohorten av Fløya-jenter fra venstre: Vilja Oskarsson, Tuva Solstad, Maja Christensen og Sara Sandvik Pedersen. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Onsdag 3. februar var første trening med byens splitter nye tilbud for unge jentefotballspillere. Fra klubbene Kvaløysletta Sportsklubb, Hamna IL, Fløya, Skarp, NTG-U og TIL, var rundt 30 jenter samlet i Fløyahallen i et tilbud for jenter som satser på fotballen født i årene 2005–2008.

– Vi prøver å fyre på så mye som mulig i forhold til styrkingen av kvinnesatsingen, og jentefotballen er en sentral del av det. Tromsø som by har hallutfordringer, med lite treninger. De ligger på 1–2 økter i snitt i en ungdomsskolealder, som er en viktig alder å utvikle seg, så vi prøver å starte med dette med en ekstra økt for de mest interesserte og de som virkelig har lyst til å bli god, og så prøver vi å ha fokus på rolletrening og gir de oppgaver de kan ha med seg hjem i sin klubb, som de kan utvikle videre der, sier Jonas Johansen til iTromsø.

– Vil «serve» spillerne

Han er ansatt i den nye klubben TIL2020, og det er de som står bak tilbudet i samarbeid med NTG og NTG-U.

På første økt var spillere født i 2005–2008, altså siste års barneskole og ungdomsskolealder.

– Det var en 27–30 stykker her, så det har vært stor interesse rundt det vi har startet. Det liker vi og så håper vi å utvide tilbudet etter hvert, sier «JJ», som ledet treningen med blant annet Fredrik Bakkelund, Lars-Gunnar Johnsen, Ingeborg Liahjell fra A-laget og målkongen og TIL-legenden Sigurd Rushfeldt.

Ifølge den tidligere TIL-spilleren er det på høy tid at et slikt tilbud har kommet på jentesiden.

– Dette har vært gjort på guttesiden i mange år, og vi som klubb, TIL2020, er ingen konkurrerende klubb, vi vil jo bare «serve» spillerne. Vi kan ikke hente de til noen klubb før de er 16 uansett, så vi prøver bare å få en ordentlig god skolering der de kommer inn og trene litt likt som vårs rekrutt- og A-lag gjør, og så gjør de mest mulig klar til å bidra i sine egne miljøer. Det de lærer her, håper vi trenere og spillere tar med seg i sine miljø da og fortsetter å utvikle seg, sier Johansen.

Vil utvide tilbudet

Nå er planen at det vil bli en slik økt hver onsdag i førsteomgang. Allerede etter én økt er Johansen klar på at de håper å utvide tilbudet.

– Det som er utfordringen er at vi må ha midler til å drifte halleie og trenerkapasiteter, det vi håper å få med folk på. Det er ikke nok trenere og folk som er med å kunne påvirke på jentesiden, derfor har vi sagt at vi kommer i gang med det her og så er målet å utvide tilbudet til to ganger i uken.

Selv om TIL2020 ikke henter noen av de unge jentene, er håpet at det skal komme spillere opp som på sikt vil være gode nok for byens beste damelag.

– Det blir på en måte et slags akademi, men vi henter ingen spillere. Vi er bare med og bidrar til å utvikle de så mye de har lyst til, sier Johansen.

– Fadderordning hos klubbene

Den nye satsingen er ikke kun for spillerne. Målet er også å drive trenerutvikling og gi jentefotballen i hele Tromsø et større løft.

– Det er et prosjekt der vi også prøver å få inn kvinnelige trenere. Vi har også sagt at vi bidrar fra TIL, NTG-U og NTG med trenerkapasiteter som meg, Lars-Gunnar (Johnsen) og Fredrik (Bakkelund) fra NTG-U. Sigurd Rushfeldt har vært inne og bidratt, og så er Ingeborg (Liahjell) fra A-laget her. Vi kommer til å få med jentene fra A-laget inn her på økter, og så prøver vi å få til fadderordninger med klubber i resten av Tromsø, der jentene fra A-laget drar ut på klubbesøk, for å kunne serve alle klubbene med det de har behov for. Det er bra for jentene å dra ut til andre klubber også, for å se hvordan det drives der.

For et mål bak prosjektet er også å få mer kompetanse ut til byens trenere innen jentefotballen.

– Vi håper å kunne rekruttere flere trenere, og er det trenere som er interessert i å bidra til prosjektet skal de få lov til det. Vi kommer til å utvide etter hvert til trenerseminar der vi gir «øvelsesbanker» og liknende, hvis det er behov for det. Vi gjør dette for å styrke satsingen innen topp- og bredde på lang sikt, sier Jonas Johansen.