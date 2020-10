Risholt blir permanent Arendal-trener

Roger Risholt har skrevet toårskontrakt som hovedtrener for Arendal Fotball.

Roger Risholt har skrevet toårskontrakt med Arendal Fotball. Arkivbilde. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

- Det har vært spennende å ha hovedansvaret, og jeg har også klare ideer om hvordan vi kan utvikle laget videre. Derfor er jeg glad for å få muligheten til å jobbe videre med dette prosjektet, sier Roger Risholt til hjemmesiden til Arendal Fotball.

Arendalitten, med fortid i blant annet Start, tok over da Steinar Pedersen måtte gå tidligere i høst. Nå har Risholt fått jobben på permanent basis. Han har skrevet en toårskontrakt med 2.-divisjonsklubben.

Siden har han til gode å tape med laget som står med tre seire og to uavgjorte kamper etter at Risholt tok over.

Laget spiller neste kamp mot Fløy i Arendal neste lørdag.

Arendal kan fortsatt rykke opp i 1. divisjon. Laget har tre poeng opp til kvalifiseringsplass med fire kamper igjen.

Som spiller var Risholt innom ABK, Øyestad, Jerv, Start, Fredrikstad, AGF (Danmark), Häcken (Sverige), Tromsø, Kongsvinger, GIF Sundsvall (Sverige), Kristiansund og Sandefjord.

Han var Steinar Pedersens assistent på a-laget i to år