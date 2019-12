BT viser Branns treningskamper de to neste årene

Den første treningskampen BT har sikret seg rettighetene til, spilles allerede i januar 2020.

FOTBALL: BT har sikret seg rettighetene til Branns treningskamper de to neste årene. Christoffer Andersen

De to kommende sesongene kan BTs abonnenter se samtlige treningskamper der Brann er hjemmelag.

– Engasjementet for Brann er stort blant mange av våre abonnenter. Vi er veldig glade for at treningskampene er tilbake på våre flate. Vi er overbevist om at våre fotballinteresserte abonnenter vil sette pris på det, sier BTs konstituerte sjefredaktør Frøy Gudbrandsen.

I 2019 har Bergensavisen hatt rettighetene. De to neste årene vil treningskampene nå ut til langt flere.

– Vi er godt fornøyd med avtalen vi har fått til med BT og er sikre på at de skal levere produksjoner av god kvalitet. At avtalen strekker seg over to år gir god forutsigbarhet, både for Brann og Bergens Tidende, sier leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann, Camilla Schutz.

BT har gjennomført en rekke investeringer på TV-siden denne høsten. Det er gjort for å gi høy kvalitet på produksjonene. Foran kamera og bak mikrofonene sitter det personer fans av Ballspark vil kjenne igjen.

Mads Bøyum og Erik Huseklepp vil som hovedregel kommentere kampene.

Sportssjef Christian Nicolaisen i BT sier at de to utfyller hverandre godt.

– Huseklepp har, med sin fortid som utenlandsproff og Brann-spiller, unik innsikt i både klubben og i fotball generelt. Selvsagt blir det også Ballspark-sendinger med gjester før og etter kamp.

– Engasjementet rundt Sportsklubben Brann smitter over i våre flater. Det gir oss motivasjon til å gi jernet selv om det ikke deles ut poeng i noen av kampene, sier Nicolaisen videre.