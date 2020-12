Start ble rundspilt og rykket ned: – Uten tvil det verste jeg har opplevd i min karriere

Start skal spille 1. divisjon i 2021 etter en tafatt serieavslutning mot Vålerenga.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

VÅLERENGA – START 4–0 (3–0)

OSLO: Start hadde tre poeng og tre mål å gå på før siste serierunde. Det holdt ikke. Start tapte 0–4 og Mjøndalen slo Aalesund 3–0. Det betyr at Start spiller i 1. divisjon i 2021.

– Vi leverte skikkelig dårlig da det gjaldt som mest. Det vi viste i dag var ikke en eliteseriespiller verdig. Det var flaut, oppsummerer en svært skuffet Martin Ramsland.

Det var en svært misfornøyd Joey Hardarson som så sitt lag bli rundspilt i de første 45 minuttene på Intility Arena. Foto: Jacob J. Buchard

Det er Starts sjuende gang nedrykk siden 2000 – og rykket ned fra Eliteserien for tredje gang på rad. Start er dermed det eneste laget i Norge som har rykket ned ti ganger fra øverste nivå siden det ble én landsdekkende toppdivisjon i Norge i 1963.

– Det er ekstremt skuffende at vi rykker ned. Det er uten tvil det verste jeg har opplevd i min karriere, sier Start-trener Joey Hardarson.

Han forstår at det blir vanskelig å holde på den troppen han har hatt til rådighet denne sesongen når nedrykket er et faktum.

– Jeg følte vi var på vei til å sette sammen en spennende tropp. Dessverre er vi noen mål unna å kunne bygge videre på det. Det kan tenkes at spillere forsvinner. Det blir helt klart konsekvenser i henhold til økonomien, sier Start-treneren.

Start-keeper Jonas Deumeland måtte plukke fire baller ut av nettet i serieavslutningen mot Vålerenga. Foto: Jacob J. Buchard

Marerittåpning

Start fikk en marerittåpning på Intility Arena. Allerede etter fem minutter kunne kantspiller Osame Sahraoui føre ballen inn i feltet. Han fant målsniken Vidar Örn Kjartansson som bredsidet ballen i det lengste hjørnet bak Jonas Deumeland.

Vondt ble verre før kvarteret var passert. Vålerenga rullet opp på sin høyre side og Henrik Bjørdal skjøt ballen inn foran mål. Vegard Bergans klarering traff Eirik Wichne og havnet i beina til Sahraoui. Vålerenga-spilleren prøvde å finne lagkamerater foran mål, men det innlegget gikk via foten til Wichne og gikk i en bue over en utmanøvrert Deumeland.

Fakta Vålerenga – Start 4-0 (3-0) Eliteserien, 30. serierunde 200 tilskuere på Intility Arena Mål: 1–0: Vidar Örn Kjartansson (5), 2–0: Eirik Wichne (selvmål, 14), 3–0: Osame Sahraoui (30), 4–0: Odin Thiago Holm (85).

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval.

Lagene:

Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg (Johan Lædre Bjørdal fra 46.), Sam Adekugbe – Henrik Bjørdal, Fredrik Oldrup Jensen, Magnus Lekven (Brage Skaret fra 88.) – Aron Dønnum (Herolind Shala fra 65.), Vidar Örn Kjartansson (Matthías Vilhjálmsson fra 64.), Osame Sahraoui (Odin Thiago Holm fra 79.).

Start (4-2-3-1): Jonas Deumeland – Eirik Wichne (Kasper Skaanes fra 62.), Vegard Bergan (Henrik Robstad fra 58.), Jesper Daland (Steffen Lie Skålevik fra 87.), Kristoffer Tønnessen – Joackim Jørgensen, Eirik Schulze – Christian Bolaños (Mathias Bringaker fra 46.), Eman Markovic, Kevin Kabran – Martin Ramsland. Les mer

– Vi ga bort kampen tidlig, og lufta gikk ut av oss, sier Daland.

– I dag hadde vi trengt en av våre beste kamper, men vi leverte en av våre dårligste. Utenfra ser det ut som nervene tok oss. Det gjorde at vi gravde et hull vi ikke klarte å komme oss ut av, sier Atle Roar Håland, Starts sportslige leder.

Start hadde tre mål bedre målforskjell enn Mjøndalen før kampen. Men idet Vålerenga scoret sitt andre, gjorde Mjøndalen det samme mot nedrykksklare Aalesund. Dermed lå Start på nedrykksplass før kvarteret var passert.

3-0 etter en halvtime

Sahraoui kronet en fantastisk 1. omgang med å legge på til 3-0 etter halvtimen spilt. Start-forsvaret rygget og lot kantspilleren trekke inn i banen, og han skrudde ballen i bortre hjørne.

– Start har sett ut som et Obosliga-lag i de første 45 minuttene, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre da lagene gikk til pause.

Pauseresultatene lød som følger: Vålerenga – Start 3-0, Mjøndalen – Aalesund 3-0. Med de resultatene måtte Start ha tre mål de siste 45 minuttene – eller få hjelp fra Aalesund.

– Det er helt horribelt. Vi var passive og avventende, og alt vi ikke skal være. Akkurat nå ser det bekmørkt ut, sa Start-trener Joey Hardarson til Eurosport på vei inn til 2. omgang.

Bedre etter pause

Ut av startblokkene etter hvilen fikk Start en gigantsjanse da Martin Ramsland ble spilt fri inne foran mål. Men fjorårets opprykkshelt på Åråsen klarte ikke å overliste Kristoffer Klaesson i VIF-buret. Start skapte flere farligheter foran målet til vertene de første ti minuttene av omgangen, uten at det resulterte i scoring.

Kvarteret før slutt fikk innbytter Henrik Robstad en god mulighet fra kloss hold, men på hel volley klarte han ikke å få ballen under tverrliggeren.

Eirik Schulze (t.v.) og Joachim Jørgensen depper over nedrykket til 1. divisjon. Foto: Jacob J. Buchard

I stedet for at Start klarte å lage spenning mot slutten av kampen, slukket Vålerenga det lille håpet Start hadde med fem minutter igjen på klokka. Innbytter Odin Thiago Holm fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4–0.

Dermed rykket Start ned fra Eliteserien etter det dramatiske opprykket i fjor. Vålerenga sikret med bronsen.

– Det er for tidlig å tenke på neste år allerede i dag, men vi må bare rykke rett opp igjen. Jeg føler et stort ansvar for dette nedrykket – ikke bare som kaptein, men også som supporter – og jeg ønkser å spille klubben opp igjen, sier Ramsland.

Start-kaptein Martin Ramsland går slukøret inn i spillertunnelen etter 0–4-tapet mot Vålerenga på Intility Arena. Foto: Jacob Buchard

Tapet mot Vålerenga kunne blitt enda større. Jonas Deumeland gjorde noen gode redninger. Foto: Terje Pedersen / NTB