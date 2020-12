– Frykter at Starts omdømme er skadet – for alltid

Supporterne mener det er noe planløst over måten IK Start driver klubben. De ønsker en tydelig leder og en struktur de mener mangler slik klubben står nå.

Start-supporterne Kenneth Mayer (t.v.) og Andreas Nielsen mener de ikke lenger kjenner igjen klubben i sitt hjerte. De mener eierne har hatt for stor påvirkningskraft på den sportslige retningen klubben har tatt. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

KRISTIANSAND: – Folk utenfra ønsker at Start skal rykke ned på grunn av Start en Drøm – ikke fordi det er Start. Det er Start en Drøm folk henger seg opp i, ikke klubben, sier Kenneth Mayer, mangeårig Start-supporter.

– Det har alltid vært en klubb som folk over hele landet har hatt et godt forhold til, sier Andreas Nielsen.

Vi møter de to Start-supporterne dagen etter klubbens sjuende nedrykk siden årstusenskiftet. Start tapte 0–4 borte mot Vålerenga og er med det klare for spill i 1. divisjon kommende sesong.

– Må stille krav til eierne

22. juni 2017 gikk fem investorer inn i Start og laget en såkalt dualmodell mellom IK Start og Start en Drøm AS. Siden den gang har Start hatt fire hovedtrenere: Steinar Pedersen, Mark Dempsey, Kjetil Rekdal og nå Joey Hardarson.

Klubben har også gjort utallige signeringer – både fra inn- og utland. Supporterne mener investorene har hatt for stor påvirkning på klubbens retning, og mener de bør holde seg unna den sportslige satsingen.

– Vi ønsker at de skal sitte på sidelinja, der de hører hjemme. Vi sier ikke at eierne må pakke sakene sine, men de skal holde fingrene langt ifra alt som er sportslig, sier Kenneth Mayer.

Start-backen Kristoffer Tønnessen i knestående etter at nedrykket var et faktum tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det største problemet i Start er at omdømmet er skadet. Vi frykter at det er skadet for alltid, sier Nielsen.

De la tirsdag kveld, etter at nedrykket var klart, ut en melding på sosiale medier. Der ønsker de at flere supportere skal melde seg inn i klubben, for å kunne velge et sterkt styre for veien videre.

– Alle som er interessert i Start må melde seg inn i klubben, være på årsmøtene, stille krav til eierne og sammen sikre et sterkt styre som kan lede klubben i riktig retning. Hvis konsekvensen av det blir at eierne ikke ønsker å drive klubben lenger, så er det lov å håpe at det finnes andre i Kristiansand med økonomisk innsikt som kan tenke seg, sammen med medlemmene, å drive Idrettsklubben Start videre, sier Mayer.

– Vi trenger én nøkkelperson som forstår hvordan det er å drive en fotballklubb. Vi trenger ikke en fyr på videolink fra Marbella – det er det siste vi trenger, legger Nielsen til.

Bekymret over tilstanden til klubben

Det er ikke bare supporterne som stiller seg undrende til hvordan klubben drives. Tidligere Start-profil Jesper Mathisen er også bekymret for veien videre.

– Eierne har brukt over 100 millioner på at Starts omdømme har blitt rasert – og de ikke har blitt en bedre klubb, sier han, og fortsetter:

Jesper Mathisen er bekymret for tilstanden i klubben han spilte for hele sin profesjonelle karriere. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det som gjør meg bekymret, er tilstanden i klubben. Ledelsen er ikke i nærheten av å være gode nok til å lede en fotballklubb. De snakker et språk som ingen utenfor klubben forstår – kanskje heller ikke innad, sier Mathisen, og refererer til intervjuet med Robin Reed, styreleder i Start en Drøm AS, etter at nedrykket var et faktum tirsdag kveld.

Der sa Reed blant annet følgende: «Vi må tørre å slå oss på brystkassa og si at vi er gode. Selv om vi nå har fått oss en på haka så kan vi ikke grave oss ned. Vi som er ledere må tenke på hvilke muligheter vi har.»

Robin Reed, styreleder i Start en Drøm AS. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Mathisen mener, i likhet med Mayer og Nielsen, at han ikke lenger kjenner igjen klubben.

– Start er en klubb som alltid har svingt i prestasjonene, men den har alltid hatt en folkelighet – en sjarm. Start har vært noe litt eget, men nå er den en grå og trist fotballklubb, sier han.

– Medlemmene som bestemmer

Dag Andersen, styreleder i IK Start, forstår at det kan virke som om eierne har hatt stor innvirkning på klubbens sportslige valg.

– Jeg kan forstå at det ser slik ut for de utenfor klubben, men det er ikke riktig. Hvilke veivalg vi tar er opp til årsmøtet, sier Andersen.

Han mener klubben står foran viktige avgjørelser etter nedrykket.

– Det kan hende vi ønsker å rykke rett opp igjen, men det er også en mulighet for at vi går for å utvikle ungdomsavdelingen og satse på unge, lokale spillere, sier han, og fortsetter:

– Det er til sjuende og sist medlemmene som bestemmer. De må bare ta kontakt og ytre sine meninger. Men så langt er det ingen som har gjort det.

Styreleder Robin Reed i Start En Drøm AS svarte onsdag ikke på Fædrelandsvennens henvendelser.

