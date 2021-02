Generalprøven spilles for tomme tribuner - slik får du likevel sett kampen

Ingen tilskuere slipper inn på Aker stadion torsdag. Kampen mot Rosenborg kan du likevel se direkte.

Ohi Omoijuanfo (99) scoret kampens eneste mål da Molde slo Rosenborg 1–0 på Aker stadion i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Det er den oppdaterte treningsprotokollen fra Norges Fotballforbund som gjør at Moldes treningskamp mot Rosenborg må spilles uten tilskuere på torsdag. Det opplyser Molde Fotballklubb på sin nettside:

«Årsaken til at det ikke er tilgang for publikum er smittespredningen av det muterte engelske viruset og at dette viruset har en høyere spredningsfare. Det er bare Molde FK, Vålerenga og Lillestrøm kvinner som har anledning til spille treningskamper i Norge og på bakgrunn at de er med i internasjonale turneringer.

Vi beklager selvsagt at det ikke vil være tilgang for publikum, men det er viktig for Molde FK å følge NFFs protokoller i forhold til trening og kamper basert på covid-19 situasjonen i Norge.»

I kampene mot Brattvåg og Brann har noen hundre mennesker hatt lov til å være publikummere på Aker stadion, men det blir ikke mulig i torsdagens kamp.

Kampen mot Rosenborg er siste treningskamp før Moldes Europa League-oppgjør mot Hoffenheim. Trener Åge Hareide har hatt med RBK-spillerne på treningsleir på Frøya den siste tida, og laget vil trolig gi MFK god matching før de viktige europacupkampene.

Selv om det ikke er mulig å se Moldes generalprøve fra tribuneplass, vises kampen i sin helhet direkte på Rbnett for abonnenter. Kampen har avspark klokka 16.00. Kampen kommenteres av Carl Henrik Indbjør.

Publisert Publisert: 8. februar 2021 09:54

