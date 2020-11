«Hva tenker den gamle mannen i skogen nå?»

OM FOTBALL: Har vi sett det siste av Lars Lagerbäck som norsk landslagssjef? Eller vil han slå hardt tilbake? Kun en 72 år gammel mann isolert i skogen vet svaret.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har hatt mye å tenke på de 41 siste dagene. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Norges landslagssjef skulle reise seg fra bussetet da han ble ringt opp av fotballpresident Terje Svendsen.

«Dere må snu. Dere kan ikke reise til Romania», var den klare meldingen fra norsk fotballs øverste sjef.

Lagerbäck er vanligvis en fattet mann. Men da måtte mannen på første rad klype seg i armen.

72-åringen skjønte ikke hva som traff ham og fotballandslaget.

Spillerbussen sto parkert foran inngangen til charter-terminalen på Gardermoen. Drakter, baller og annen bagasje var allerede på flyet.

Men en reise til Romania ville være et brudd på norske karantenebestemmelser. Landslaget måtte snu. Landslagssjefen syntes avgjørelsen var vanskelig å forstå.

«Hva nå?» tenkte Lagerbäck.

«Hva nå, Lagerbäck?» tenker vi andre.

Fakta Lars Edvin Lagerbäck Født: 16. juli 1948 Kallenavn: Lasse Spillerkarriere: Alby (1960-68), Gimonäs (1969-74). Trenerkarriere: Kilafors IF (1977-82), Arbrå BK (1983-85), Hudiksvalls BK (1987-89), Sveriges gutte- og ungdomslandslag (1990-95), Sverige B (1996-97), assistent Sverige (1998-99), Sverige (2000-2009), Nigeria (2010), Island (2011-2016), Norge (2017-) Største meritter: Har vært landslagssjef i syv mesterskap (Sverige 5, Nigeria 1, Island 1). EM-kvartfinale med Sverige i 2004 og Island i 2016. Les mer

Dette bildet er tatt på Gardermoen søndag morgen og er det siste vi har sett av landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ser Norge-kamp fra skogen

Det sies at jobben som landslagssjef er den mest ensomme i fotballverden.

Ingen er mer ensom enn Lagerbäck akkurat nå.

Mens fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud onsdag kveld leder et svært reservepreget mot Østerrike i avgjørende Nations League-kamp i Wien, sitter skogvoktersønnen Lagerbäck hjemme på sin enorme eiendom i Västernorrlands län.

Ingen kan beskylde 72-åringen for karantenebrudd der.

Det bor 200 mennesker i Ovansjö. Det er bare skog der. Lagerbäck eier nesten 3000 mål skog, som tilsvarer litt over 500 fotballbaner.

Her får han tid til å tenke helt alene.

Men de innerste tankene til landslagssjefen, som sist var sett på en nesten folketom flyplass med munnbind og trillekoffert søndag formiddag, forblir trolig på gården i Ovansjö.

Fra sitt isolat i de svenske skoger har han ikke sagt noe, men vi kan gjette oss frem til at han vurderer både fremtid og hva som gikk feil på 41 skrekkelige og surrealistiske dager som landslagssjef.

Kø av problemer

Alt som har kunnet gå galt, har gått galt etter at han plystrende ankom Ullevaal stadion på kvelden torsdag 8. oktober.

Norge ble regelrett rundspilt og tapte EM-playoff hjemme mot Serbia.

To dager etter fiaskoen ble Ståle Solbakken sparket i København og umiddelbart lansert som arvtager for landslagssjef Lagerbäck.

VG avslørte nesten to uker senere en heftig krangel mellom Lagerbäck og spissen Alexander Sørloth.

Det var irritasjon i landslagsmiljøet over lekkasjene.

Så ble treningskampen mot Israel avlyst.

Fredag ble det kjent at visekaptein Omar Elabdellaoui var koronasmittet.

Dagen etter måtte altså landslaget avbryte turen til Romania fordi de var nærkontakter med Elabdellaoui og dermed måtte ut i karantene.

Lars Lagerbäck er Nordens mest meritterte landslagssjef med syv mesterskap. Han er en av Fotball-Europas mest erfarne lagleder.

Svensken har opplevd det aller meste i sin lange trenerkarriere, men ikke noe som har vært i nærheten av de siste 41 dagene.

Spørsmålet er om han orker mer av oss nordmenn nå. Og om nordmenn orker mer av svensken.

Ovansjö er et lite sted med 200 innbyggere i Västernorrlands län. Her skal Lars Lagerbäck se Norges landskamp mot Østerrike på TV. Foto: Erlend Nesje

Ingen påvirkning i Wien

Lagerbäck har løftet Norge fra 84. plass på FIFA-rankingen. Trolig ville seire mot Romania og Østerrike sendt landslaget til topp 40 på den samme rankingen. De ville rykket opp blant Europas beste landslag i neste Nations League-runde. Samtidig ville Norge sikret seg en ekstrasjanse til omspill om VM-plass i 2022 og mulig bedre seeding i trekningen til den ordinære kvalifiseringen, som starter i slutten av mars.

Men plassert i karantene har Lagerbäck ingen påvirkning på hvordan et svært svekket Norge skal slå Østerrike med to mål. Det må mirakler til i Wien, men Lagerbäck er realist og vet at denne oppgaven er av det svært voksne slaget.

72-åringen vet at skjebnen til landslagets nære fremtid ikke ligger i hans hender.

Hvor motivert er han for det som kan bli en kronglete VM-kvalik mot et VM i Qatar mange ikke vil ha rett før jul i 2022?

Med dårligere sportslige betingelser for 2021 er det ikke noe sjokk om han trer til side, selv om han har kontrakt til VM 2022.

Men det kan også være at han tenker helt motsatt.

I idrett er det ofte det siste som huskes best. Det vi nå forbinder med Lagerbäck, er Serbia-tap, Sørloth-krangel og en avlyst kamp mot Romania. Ikke de 40 plassene Norge har avansert på FIFA-rakningen i hans regjeringstid.

Sulten på revansj

Dersom en tolker de siste ordene landslagssjefen sa til spillere og støtteapparat på hotellet lørdag kveld, er det nærliggende å tro at han tenker revansj i 2021. Han vil ikke huskes for den siste måneden.

«Nå skal vi legge dette bak oss. Nå skal vi stå sammen. Nå skal vi gi full gass», sa Lagerbäck i plenum og fikk applaus. Flere spillere skal ha opplevd Lagerbäck som motivert.

Det er likevel ikke sikkert det blir sånn at han fortsetter.

Men avgjørelsen kommer uansett ikke til å trekke ut i langdrag.

Lagerbäck skal gi sin årlige orientering til styret i Norges Fotballforbund i månedsskiftet november/desember, altså om to uker.

Om han ikke er motivert lenger, kommer han til å melde fra raskt. Lagerbäck venter ikke til januar, selv om VM-kvaliken ikke starter før i slutten av mars.

Fritt frem for Solbakken

Hvis Lagerbäck sier at det er nok, er det fritt frem for å ansette arbeidsledige Ståle Solbakken.

Men det kan også være at forbundsstyret mener at tiden er inne for å hente hjem Solbakken uavhengig av Lagerbäcks motivasjon. Uansett hvordan du vrir og vrenger på det, er ikke en 72 år gammel mann fremtiden for landslaget. Han vil være 76 år i EM 2024, som er det neste realistiske mesterskapet for det norske landslaget. Kanskje beslutningstagerne i Sognsveien 75 mener Solbakken bør få jobbe med supertalentene allerede nå? Timingen kunne knapt vært bedre.

Dette vet vi om noen uker.

Inntil da har Lagerbäck god tid til å tenke. Men først skal han se Østerrike-Norge på TV omgitt av noen millioner trær i Västernorrlands län.